Come è andata la Fiera della caccia di Gussago

La tradizionale manifestazione ha superato le difficoltà iniziali e ha incassato il sostegno delle istituzioni. Presidio animalista all’ingresso

Federico Bernardelli Curuz 14 settembre 2026 2 ' di lettura

I rappresentanti istituzionali hanno sostenuto l’iniziativa - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cacciaFiera della cacciaFedercacciaGussago Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...