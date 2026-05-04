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Cartoline bresciane
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Andare in miniera, con il dovuto rispetto

Nel territorio bresciano quelli che un tempo erano giacimenti sono diventati musei
La Miniera dei Pozzi (o dei Cristalli) a Pisogne
La Miniera dei Pozzi (o dei Cristalli) a Pisogne

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