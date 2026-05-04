Andare in miniera, con il dovuto rispetto
Nel territorio bresciano quelli che un tempo erano giacimenti sono diventati musei
La Miniera dei Pozzi (o dei Cristalli) a Pisogne
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Argomenticartoline brescianeminiera
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici