L’intreccio di storia e cultura di Brescia nella statua di Alberto Folonari

Da quando era andato a vivere in via Gabriele Rosa Alberto Folonari aveva rafforzato ulteriormente il suo legame con via Musei, da lui stesso considerata un autentico museo a cielo aperto.

In quel tratto così denso di memoria aveva fatto sua anche la chiesa di Santa Maria della Carità, da secoli punto di riferimento per la comunità bresciana a partire da una delle sue pagine più dolorose: dopo il Sacco di Brescia del 1512 e le violenze delle truppe francesi e dei lanzichenecchi, il lascito di Laura Gambara permise di dare vita a un luogo di accoglienza per le donne vittime di violenza.

Non è quindi un caso che, proprio nella piazzetta antistante la chiesa del Buon Pastore, questa mattina Brescia si sia ritrovata per rendere omaggio alla figura del mecenate nel decennale della scomparsa, con l’inaugurazione del monumento a lui dedicato. La cerimonia si è aperta con la messa di suffragio, per poi spostarsi nella piazzetta antistante dove istituzioni, familiari e cittadini si sono stretti attorno a un ricordo ancora vivo. Il momento più atteso è stato quello del disvelamento della statua, accolto da un lungo applauso.

La cerimonia

L’opera, firmata da Giuseppe Bergomi, restituisce un Folonari seduto, immerso in una dimensione intima e quotidiana: una scelta «che evita ogni enfasi celebrativa per restituire la misura di una presenza discreta ma incisiva» come spiegato da Bergomi stesso. La figura poggia su elementi che richiamano frammenti archeologici, un riferimento diretto al legame con la storia e la cultura della città che Folonari ha sostenuto con convinzione.

Attorno alla statua, questa mattina, c’erano tantissimi volti noti della città. La sindaca Laura Castelletti ha sottolineato come, a distanza di dieci anni, «l’affetto per Alberto Folonari sia ancora vivissimo», ricordandone la capacità di unire visione imprenditoriale, senso civico e amore per Brescia. Presenti alla celebrazione la moglie di Folonari, Marita, e i figli.

Chi era

Alberto Folonari - © www.giornaledibrescia.it

Nel ricordo affidato alle parole del figlio Italo è emersa con chiarezza la doppia dimensione, privata e pubblica, di una figura che ha segnato la città. Il profilo di Folonari resta quello di un mecenate nel senso più pieno del termine: imprenditore e banchiere, già presidente del Credito agrario bresciano e figura centrale della Fondazione Cab, è stato parte di numerosi consigli di amministrazione, dal Vittoriale degli Italiani alla Fondazione iniziative zooprofilattiche fino all’Editoriale Bresciana. Un impegno diffuso, sempre accompagnato da una visione culturale ampia e da una costante attenzione al bene comune.

La collocazione del monumento aggiunge un ulteriore livello di significato: da qui lo sguardo corre lungo via Musei verso il Capitolium e il complesso di Museo di Santa Giulia, attraversando simbolicamente quei luoghi che raccontano la stratificazione della città e nei quali si è inserita, nel tempo, anche l’azione di Folonari. Seduto tra le pietre della storia, Folonari torna così a essere presenza nello spazio urbano.