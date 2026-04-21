Come stanno i laghi? Sebino ed Eridio in risalita, Benaco in salute

Se fino a qualche giorno fa due dei tre laghi maggiori bresciani erano semi vuoti e preoccupavano agricoltori e produttori di energia idroelettrica, nelle ultime tre settimane hanno ricominciato ad accumulare acqua e oggi appaiono tutti in buona salute.

Sta bene il gigante Garda, in cui il livello delle acque è leggermente sopra la media del periodo a quota 111 centimetri sullo zero idrometrico (media 109), e stanno bene sia l’Iseo che l’Idro, con il primo a quota 33 centimetri sopra lo zero (media 37) e il secondo arrivato a 368,3 metri sopra il livello del mare, uno dei punti più alti toccati nel 2026. Per l’Iseo e l’Idro il mese di aprile ha rappresentato un toccasana, perché entrambi, al contrario del Garda, arrivavano da mesi di crisi.

L’Iseo il giorno 1 era inchiodato allo zero idrometrico ed è quindi cresciuto di 33 centimetri, mentre l’Idro era contato a 368,14 centimetri sul livello del mare ed è risalito di 16 centimetri. Con queste premesse si potrebbe pensare a un periodo ricco di acqua. Invece a rivelare che la risorsa al momento c’è ma non abbonda, nonostante si sia nel periodo più piovoso dell’anno, sono i calcoli sulle portate in entrata nei laghi, in tutti i casi sotto media. Il meno rifornito dal suo immissario principale, il fiume Oglio, è il lago d’Iseo, in cui ieri è entrata una media di 33 metri cubi di acqua al secondo, vale a dire 2,85 milioni in 24 ore, quando il valore medio però è di 54 metri cubi.

Discorso simile per il Garda, dove l’apporto al lago da parte degli immissari nella giornata di ieri è stato di 31 metri cubi al secondo e quindi di 2,67 milioni di metri cubi nelle 24 ore, con la media del periodo ancora lontana a 52 metri cubi. Nell’Idro l’apporto nell’ultimo giorno consultabile (il 18 aprile) è stato di 16 metri cubi al secondo (1,8 milioni in 24 ore) contro una media del periodo di 21. È utile ricordare che il tempo di riempimento dei laghi si conclude di solito alla prima metà di giugno, quando prende il via la stagione irrigua, quindi al momento non ci sono particolari motivi per allarmarsi.