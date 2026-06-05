«Di sera specialmente… speciale Lunaria» accende l’estate

La Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani si illumina d’estate con un nuovo ciclo di visite guidate serali, pensate per valorizzare la straordinaria collezione permanente e la mostra temporanea LUNARIA | I colori della Luna di Luca Missoni .

Torna infatti « Di sera specialmente… speciale Lunaria », un percorso che unisce arte, luce e natura, trasformando il giardino in un vero e proprio museo a cielo aperto, impreziosito da suggestivi scenari luminosi e dall’incanto della luce lunare.

Tre aperture straordinarie, nelle serate del 18 giugno, 2 e 9 luglio, a partire dalle ore 20, consentiranno al pubblico di visitare la Casa Museo, il giardino e la mostra Lunaria sotto una luce nuova e accompagnati da una guida esperta.

L’evento del 9 luglio si segnala come appuntamento imperdibile e straordinario finissage della mostra. Al termine della visita guidata sarà possibile vivere un’esperienza davvero unica: una meditazione dedicata alla Luna, condotta da Gianna Tessaro, ricercatrice spirituale, saggista e gong master. Tessaro esplora da anni il rapporto tra suono, vibrazione e mondi invisibili, indagando il potere trasformativo della frequenza come ponte tra materia e coscienza.

Attraverso gong, campane armoniche e meditazioni sonore, conduce esperienze immersive che favoriscono benessere, ascolto profondo e stati di connessione interiore. Per Lunaria, Tessaro guiderà una meditazione ispirata ai simboli lunari – riflesso, profondità, ciclicità, relazione con l’invisibile – accompagnata dalle vibrazioni di gong planetari, campane di cristallo e campane tibetane.

Un viaggio poetico e sensoriale che apre spazi interiori di ascolto, visione e respiro, seguito da un’immersione sonora più profonda, guidata dalle frequenze armoniche degli strumenti vibrazionali.

Date

Giovedì 18 giugno 2026, ore 20:00

Giovedì 2 luglio 2026, ore 20:00

Giovedì 9 luglio 2026, ore 20:00 (meditazione alla Luna a seguire)

Biglietti

18/06 e 02/07: 20 € (visita guidata alla Casa Museo + mostra Lunaria)

09/07: 30 € (visita guidata + mostra Lunaria + meditazione alla Luna)

Prenotazione obbligatoria

Via Fantasina 8, Cellatica (Brescia)

info@fondazionezani.com

0302520479

www.fondazionezani.com