«Intelligenza artificiale? Eccellerà chi saprà fare le domande giuste»

La domanda giusta da porre all’Intelligenza artificiale deve nascere dal «dubbio giusto». E non si ha un dubbio giusto senza conoscenza. Se si conosce «si sa anche di non sapere». Per sapere di non sapere è necessario – appunto – conoscere. E quindi la preparazione, in questo caso universitaria, resta fondamentale.
«Anche perché l’Ia ha esasperato il fatto che le persone siano convinte di sapere, quando in realtà non sanno. Mentre chi è colto sa che non sa abbastanza». Citazioni di Socrate a parte, il tema dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale affrontato con quattro docenti di altrettanti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Brescia, sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto concerne il lavoro degli studenti, è quasi più filosofico ed etico che pratico. Anche perché la materia è relativamente nuova, tutti stanno prendendo le misure e stanno scoprendo le possibilità dell’automazione intelligente, in un processo che ha variazioni quasi quotidiane.
Voci
Il pensiero espresso qui sopra fa parte del ragionamento di Stefano Calza, bergamasco di 56 anni: dipartimento di Medicina molecolare e Traslazione, settore scientifico-disciplinare Scienze mediche, materia Statistica medica. Accanto ai suoi, i contributi di Andrea Loreggia, padovano di 49 anni (Ingegneria industriale e dell’informazione, Sistemi di elaborazione delle informazioni); di Angela Locoro, cinquantaseienne di Genova (Economia e management, Informatica); di Simona Cacace, bresciana di 46 anni (Giurisprudenza, Diritto privato).
La fresatrice e la carta
«Se il tema è scrivere codici informatici – afferma Loreggia – l’impatto dell’Ia è devastante. Fa quasi tutto e lo fa molto bene, almeno nei termini del confezionamento di un prodotto grezzo. Lo strumento va però utilizzato in modo critico. E il modo in cui chiedi alla macchina dice di te. Se i miei studenti devono esercitarsi con, ad esempio, una presentazione, voglio sapere da loro come e dove hanno usato l’Ia». Scrivere un codice, in parole poverissime, significa redarre una serie di istruzioni chiare, logiche e ordinate che un computer deve seguire per risolvere un problema o far funzionare qualcosa (come una macchina a controllo numerico, ad esempio una fresatrice). «Se uno studente, a casa, deve preparare un progetto non posso vietare che usi l’Intelligenza artificiale – prosegue Loreggia –. Nel mondo del lavoro la utilizzerà di certo. Ma all’esame faccio ancora scrivere i codici su carta».
Calza si sofferma molto sul tema delle giuste domande e sulle giuste istruzioni (prompt) da dare in pasto a quella che lui preferisce chiamare «augmented intelligence», intelligenza aumentata. Che non sbaglia le risposte, ma che può «dare la risposta giusta alla domanda sbagliata». E, allora, sono guai. Ma la medicina si basa molto anche sulle relazioni interpersonali... «Sì, ed esistono studi in ambito psichiatrico nei quali un paziente si interfaccia con un professionista per via telematica. Prima "parla" con un essere umano, poi, senza saperlo, con l’Intelligenza artificiale. In molti casi il paziente preferisce la seconda opzione, ritiene di ricevere maggiore empatia. D’altra parte, esistono pure persone che si innamorano dell’Ia...».
Lo spostamento di senso che Calza vuole evidenziare è quello che vede il «puro nozionismo» sorpassato a destra dal «ragionamento». «Già adesso – sottolinea il docente – esami e didattica rischiano di essere un po’ obsoleti, perché scollegati dal modo in cui i medici stanno lavorando. Usano già l’automazione intelligente. La conoscenza mnemonico-enciclopedica avrà un valore più relativo rispetto alla capacità, appunto, di ragionare in modo creativo e di trovare soluzioni».
Come un deejay
Viene da pensare (per amore di stilemi ormai vecchi?) che il nuovo professionista stia al lavoro (medico, ingegnere, giurista, economista) come un deejay sta alla musica. Un remixatore, un compositore di playlist, un selezionatore, un «modificatore», e non un cantautore, un chitarrista...
«L’Ia svolge dei compiti – spiega Angela Locoro – . L’essere umano mantiene la visione d’insieme. E chi deve avere una visione d’insieme non può farsi impoverire scambiando la nuova tecnologia per qualcuno "che fa fatica al posto suo". In realtà, a mio avviso, l’Ia è come un collega che, mi si passi l’espressione, lavora nella sua bolla, ma lo fa davvero velocemente. L’università deve sempre trasmettere un insegnamento supremo: "Sei tu a decidere"».
Simona Cacace propone nuovi punti di vista, anche dalla prospettiva dell’attività quotidiana del docente. «Mi capita di chiedere all’Ia di aiutarmi nella preparazione delle lezioni – racconta –. Se devo spiegare un articolo del Codice civile, mi faccio suggerire una specie di storia, di caso di fantasia, che inquadri un certo tipo di situazione giuridica. Faccio in modo che sia non solo un racconto corretto e pertinente, ma pure di intrattenimento per gli studenti». E funziona. Per quanto riguarda invece l’operato dei discenti, a tendere, ma forse nemmeno con troppa calma, andranno cambiati «gli strumenti di valutazione e pure il modo in cui si insegna». Anche perché «o si vieta l’utilizzo dell’Artificial intelligence a chi ha meno di trent’anni, o diventa impossibile».
Per come è da sempre strutturata Giurisprudenza, ossia con esami prevalentemente orali, i metodi tradizionali restano validi. «Ma, ad esempio, in sede di preparazione a un esame, l’Ia può aiutarti a capire meglio concetti che ti sfuggono. Puoi chiedere: "Spiegami questo articolo in parole povere"».
Ma nelle esercitazioni a casa cambia tutto. Un esempio? «Un esercizio che propongo sempre agli studenti? Chiedo che si immaginino di dover scrivere un contratto di maternità surrogata. Dico loro: "Usate Chat Gpt. Però voglio conoscere ogni singolo passaggio del vostro dialogo con la macchina"».