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AI, digitale e carta stampata: i tipografi bresciani compiono 50 anni

L’Atab è stata fondata nel 1976 e riunisce circa 70 aziende, il presidente Marenda: «Innovazione e vicinanza ai clienti la nostra forza»
Stefano Martinelli

Stefano Martinelli

Giornalista

L’Associazione delle tipografie artigiane bresciane-Atab è stata fondata nel 1976
L’Associazione delle tipografie artigiane bresciane-Atab è stata fondata nel 1976

L’odore della carta di un libro o l’inchiostro sulle mani di un giornale appena stampato non sono solamente un ricordo romantico di ciò che è stato, ma una precisa scelta di consumo delle persone.

Ed è questa continua attualizzazione dell’editoria che è alla base della fiducia per il futuro che si respira all’Atab, l’Associazione delle tipografie artigiane bresciane che si riconosce nell’Associazione Artigiani di Brescia e che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario. «Negli anni il calo del consumo della carta a livello comunicativo è stato drastico – spiega il suo presidente Mauro Marenda (Simone e Sergio Boldini, Luigi Franzoni, Sonia Maffeis, Federico Fiorucci, Paolo Medici e Mattia Marenda i membri di Giunta) – ma stiamo assistendo a una ripresa del mercato.

Ciò come si diceva si deve sì a una mutata attitudine al consumo da parte dei lettori, ma anche alla volontà dei tipografi di continuare a trasformarsi forti di un bagaglio di conoscenze e di esperienza. «A differenza dei servizi online, dove basta caricare un file, noi puntiamo su un prodotto su misura e su un rapporto diretto con il cliente – aggiunge il presidente di Atab –. Lo accompagniamo in ogni scelta, dalla qualità dei materiali alla tipologia di carta, senza lasciarlo mai solo nelle decisioni».

Presente e futuro

E l’innovazione in questo senso la fa da padrona. «Sono sempre più convinto che l’intelligenza artificiale possa essere un grande aiuto, ma è fondamentale che siano le persone a gestirla, senza prendere per oro colato ogni sua risposta – aggiunge –. Bisogna saperla valutare alla luce della propria esperienza e metterci sempre la testa». E Marenda non vede nemmeno rischi sul fronte occupazione: «Non si perderanno posti di lavoro, piuttosto l’AI rappresenta un’opportunità per velocizzare i processi».

Innovazione di prodotto, di processi ma non solo. Atab infatti ad oggi conta circa 70 aziende iscritte, «che non svolgono lavoro di tipografia come tradizionalmente si intende – precisa Marenda –. Negli anni abbiamo infatti deciso di allargare la cerchia, includendo anche chi, all’interno del nostro lavoro, per esempio fa fustelle (matrici usate per tagliare, forare o cordonare la carta e il cartone, ndr), chi lavoro solo in digitale o stampa in grande formato».

Perché la forza di un’associazione sta nell’essere più della somma dei suo membri, «una realtà dove lo scambio di opinioni, esperienze e competenze e centrale – conclude il presidente dell’Atab, che ha festeggiato i 50 anni anche con la pubblicazione di una monografia fotografica che ripercorre le tappe dell’associazione dal 1976 –. È importante mettere le proprie conoscenze a disposizione degli altri, creando occasioni di confronto e aiuto reciproco. Non deve essere tutto finalizzato al business, ma anche alla volontà di condividere e crescere insieme».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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