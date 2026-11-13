Il 45esimo anno accademico dell’UniBs si apre con quasi 19.000 studenti

Quasi 19mila iscritti, oltre il 25% in più in sette anni. Con questi numeri l’Università degli Studi di Brescia ha aperto il suo 45° anno accademico, con uno sguardo rivolto al futuro e alla soglia dei 20mila studenti che la farebbe entrare nel novero dei grandi atenei italiani. Una obiettivo che restituisce la misura della crescita dell’università e accompagna l’ampliamento dell’offerta formativa. La novità dell’anno accademico 2026/2027 è la laurea triennale in Ingegneria medica, che integra le competenze dell’ingegneria dell’informazione con quelle biomediche.
Per il 2027/2028 sono invece in corso gli iter di accreditamento e attivazione di altri tre corsi: Ingegneria fisica e matematica, Nutrizione e nutraceutica di precisione e Ingegneria dell’energia.
I numeri e le prospettive dell’ateneo hanno accompagnato la cerimonia inaugurale, aperta dai saluti della sindaca Laura Castelletti, del presidente della Provincia Emanuele Moraschini e dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. Al discorso del rettore Francesco Castelli sono seguiti gli interventi di Matteo Tripi, rappresentante degli studenti in Senato accademico, e di Marco De Santis, vicecoordinatore del Comitato partecipativo del personale tecnico-amministrativo.
Carrozza
La riflessione sul futuro è stata affidata a Maria Chiara Carrozza, già ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ordinaria di Bioingegneria industriale all’Università di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione BinD–Brescia Innovation District. «Quanto vale la conoscenza nel mondo della Physical AI?» il titolo della sua lezione magistrale.
Sul versante della ricerca, nel 2026 l’università ha già registrato oltre 26,6 milioni di euro di finanziamenti, tra progetti nazionali e internazionali, collaborazioni con imprese e donazioni