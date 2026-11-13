Il 45esimo anno accademico dell’UniBs si apre con quasi 19.000 studenti

La novità è la laurea triennale in Ingegneria medica. Per il 2027/2028 sono in corso gli iter di attivazione di altri tre corsi: Ingegneria fisica e matematica, Nutrizione e nutraceutica di precisione e Ingegneria dell’energia

Salvatore Montillo 13 novembre 2026 1 ' di lettura