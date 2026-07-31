UniBs, aperte le immatricolazioni: 34 corsi triennali e 32 magistrali

Diciottomila iscritti e iscritte: un numero destinato ad aumentare proprio in questi giorni di apertura delle immatricolazioni. Sono infatti aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026-2027 all’Università degli Studi di Brescia, che presenta un’offerta formativa che comprende 34 corsi di laurea triennale e 32 corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Tra le principali novità figurano l’avvio del nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria medica, l’incremento dei posti disponibili nei corsi di Medicina e Chirurgia e Infermieristica, oltre a un ampliamento delle misure di sostegno economico rivolte alle studentesse e agli studenti.
L’offerta interessa le aree di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e odontoiatria, Biotecnologie e Scienze motorie, Professioni sanitarie, Agraria, Farmacia e Scienze politiche e sociali.
Nuovo corso in Ingegneria medica
La principale novità dell’anno accademico è rappresentata dall’attivazione del corso di laurea triennale in Ingegneria medica. Il percorso nasce con l’obiettivo di formare figure tecniche capaci di operare tra il mondo dell’ingegneria e quello sanitario, sviluppando competenze nella progettazione di soluzioni tecnologiche destinate all’ambito clinico.
Secondo quanto spiegato dall’Ateneo, il corso è stato progettato tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie applicate alla sanità, dall’intelligenza artificiale ai dispositivi medicali connessi, e punta a preparare laureate e laureati in grado di collaborare con il personale medico e sanitario.
L’Università ricorda inoltre che negli ultimi anni l’offerta formativa è stata ampliata con l’introduzione dei corsi di laurea in Scienze politiche e sociali, Business and Economics, erogato interamente in lingua inglese, ed Economia e gestione delle imprese culturali e creative, attivo nella sede di Mantova.
Crescono i posti per Medicina e Infermieristica
Per l’anno accademico 2026-2027 aumenta il numero dei posti disponibili nei principali corsi dell’area sanitaria. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia i posti complessivi salgono a 347. Sono già aperte le iscrizioni al semestre filtro per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi dentaria. Le domande devono essere presentate attraverso il portale Universitaly entro le ore 18 del 3 agosto. Incremento anche per il corso di laurea in Infermieristica, che mette a disposizione 403 posti.
Sono inoltre di prossima pubblicazione i bandi per i corsi di laurea ad accesso programmato. Restano aperte le iscrizioni alle date del Test On Line Cisia (Tolc), richiesto per la verifica della preparazione iniziale nei corsi ad accesso libero e per alcuni corsi a numero programmato.
Più ampia la No Tax Area
Tra le novità introdotte per il prossimo anno accademico rientrano anche le modifiche al regolamento sulla contribuzione studentesca.
La soglia della No Tax Area viene estesa fino a un Isee di 28 mila euro, ampliando così il numero di studentesse e studenti che potranno beneficiare dell’esonero totale dal pagamento dei contributi universitari.
Per chi sceglie il corso di laurea in Infermieristica è inoltre prevista una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo, misura introdotta con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione a un percorso formativo per il quale permane una carenza di personale qualificato.
Per il calcolo delle tasse universitarie e per accedere agli altri benefici legati al diritto allo studio sarà necessario presentare l’Isee universitario entro il 15 novembre.
Didattica mista
L’Università prosegue anche nello sviluppo della didattica in modalità mista, che combina attività in presenza e online. Per il prossimo anno accademico saranno erogati con questa formula i corsi di laurea triennale in Consulente del lavoro e giurista d’impresa e Scienze politiche e sociali, oltre alle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, Governo delle amministrazioni pubbliche, Scienze giuridiche dell’innovazione e sostenibilità e Tecnologie per la transizione ecologica in agricoltura.