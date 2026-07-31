UniBs, aperte le immatricolazioni: 34 corsi triennali e 32 magistrali

Tra le novità ci sono il nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria medica, l’incremento dei posti disponibili nei corsi di Medicina e Chirurgia e Infermieristica e l’ampliamento delle misure di sostegno economico

31 luglio 2026 3 ' di lettura