Vincere la sfida della Physical AI? «È sostenere produttività e occupazione»

La Physical AI prende corpo e dalla Palazzoli di San Bartolomeo lancia un appello al mondo industriale bresciano: lavoriamo insieme per preparare le imprese ad una rivoluzione che non si può affrontare da soli. Questo il messaggio che emerge chiaro dall’incontro tenutosi lunedì all’interno dell’azienda bresciana specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni elettrotecniche per il mondo industriale. E poco importa che il robot si chiami Camillo, Fausto o Robbie, come l’umanoide del noto racconto di Asimov; comunque la si guardi, la Physical AI va ben oltre un nome o una sembianza, e guarda dritta all’interazione fisica con il mondo che la circonda, sia una fabbrica, un salotto o una camera di ospedale. Può aumentare la produttività e preserave l’occupazione. Per questo, sintetizza l’ad di Palazzoli spa, Andrea Moretti, «una cosa è avere la tecnologia, un’altra avere un’azienda pronta ad accoglierla, ed è su questo che oggi stiamo lavorando».
Lo scenario
Dati alla mano, è il ricercatore dell’Osservatorio Physical AI&Innovative Robotics del Politecnico di Milano, Davide Ghezzi, a tratteggiare lo scenario italiano: nel 2026 il 28% delle aziende italiane utilizza soluzioni di robotica, ma la percentuale salirà al 36% entro il 2028, allargando il focus da settori come l’automotive, la chimica-farmaceutica e l’elettrotecnica anche a sanità, arredo, aeronautica e difesa.
Il piatto è ricco: se il mercato oggi vale 2,2 miliardi circa, arriva a 3,5 con le spese di implementazione, gestione e manutenzione. Tra chi investirà da qui al 2029, quasi il 30% del budget sarà destinato proprio alla robotica innovativa, con una spesa media che non sarà appannaggio solo delle grandi imprese ma anche delle medie e delle piccole.
I maggiori incrementi riguarderanno proprio i robot, in particolare i robot collaborativi, i robot mobili autonomi e gli umanoidi. Guardando ai benefici attesi, oltre all’aumento della produttività, al miglioramento della qualità e alla diminuzione dei costi, spiccano il miglioramento in sicurezza, così come la capacità di acquisire dati e la flessibilità di processo e di volumi produttivi.
Tra le barriere all’adozione, invece, si distinguono il contesto non pronto e l’assenza del sistema regolatorio.
Le testimonianze
Mentre l’umanoide Camillo accompagna gli ospiti a visitare la produzione, tra i protagonisti della tavola rotonda organizzata in Palazzoli siede Andrea Pagnin, chief business officer di Generative Bionics, startup (figlia dello spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia) da cui nasce un robot antropomorfo pensato per l’automazione industriale e per l’integrazione nei contesti manifatturieri. Dopo un round da 70 milioni di euro, il piano industriale dell’azienda genovese prevede ora investimenti per 500 milioni nei prossimi cinque anni e l’avvio della produzione per rispondere alla domanda delle imprese italiane.
Al centro del progetto Gene01 ci sono Physical AI, pelle tattile e collaborazione sicura uomo-macchina, in uno scenario segnato dal confronto con i grandi player di Usa e Cina e dalla crescente carenza di manodopera. «In Europa, un lavoratore su 3 sarà fuori dal mercato del lavoro entro il 2050 – tuona Pagnin -: la demografia diventa oggi un vincolo di bilancio, e questo è un grosso problema ma anche una grande opportunità». Per Pagnin, dunque, non si tratta «solo» di costruire robot (il modello presentato a Las Vegas è alto un metro e 80 e sente il contatto umano) ma di realizzare un’infrastruttura globale in grado di «addestrarli» a seconda delle mansioni e del contesto.
Ordini per 1000 umanoidi
«Abbiamo già ordini per 1000 umanoidi quest’anno e 1200 il prossimo - dice -.Siamo il popolo che ha fatto il Rinascimento: ora giochiamo questa partita da protagonisti, con la consapevolezza che qui nessuno può vincere da solo». In Palazzoli anche gli interventi di Stefano Capoferri di Gulliver, Livio Lima di Security Truste Luca Pedretti della stessa Palazzoli spa.