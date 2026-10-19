Dischi, mobili e oggetti d’epoca: la mappa dei mercatini vintage bresciani

Si parte con l’idea di dare una semplice occhiata, si torna immancabilmente con una tazzina spaiata, un disco o il poster di una mostra in una città dove non si è mai stati. Il piacere dei mercatini comincia spesso così, con qualcosa che attira il nostro sguardo e stuzzica la fantasia. Fra i banchi si possono scovare anche pezzi di grande fascino e a cercarli, accanto ai curiosi e agli appassionati, ci sono anche antiquari, arredatori e professionisti del settore, con l’occhio allenato a riconoscere una firma, una lavorazione particolare o il valore di un oggetto che ad altri potrebbe passare inosservato.
Fra Brescia e provincia, gli appuntamenti con antiquariato, modernariato e vintage offrono diverse occasioni per dedicarsi a queste piacevoli esplorazioni, dal centro cittadino alla Franciacorta, fino al Sebino, al Garda e alla Valcamonica. A tenere insieme il percorso è la curiosità per le cose che hanno già avuto una vita e possono cominciarne un’altra, magari proprio tra le nostre mani.
In città e a Roncadelle
La prima tappa da segnare in calendario è quella cittadina di piazza Vittoria, dove il mercatino dell’antiquariato si svolge ogni seconda domenica del mese, con la pausa di luglio e agosto. L’ingresso è gratuito e la fermata della metropolitana Vittoria permette di arrivare direttamente in piazza.
A pochi minuti dalla città, però, il mercato più celebre e longevo è forse quello di Roncadelle dove il «Mercatino del tempo che fu» ha una storia lunga più di trent’anni. La prima edizione, infatti, risale al maggio 1993, quando una ventina di espositori si ritrovò in via Roma per iniziativa di Giuseppe Chizzolini e dell’amministrazione comunale. Negli anni la manifestazione si è ampliata, accogliendo antiquariato, modernariato, vintage e hobbistica. Oggi gli appuntamenti sono due: l’ultima domenica del mese (luglio escluso) nel parcheggio del centro commerciale Le Rondinelle, in via Enrico Mattei 37/39 e la prima domenica del mese al Parco Cono Ottico (con pausa ad agosto). Per entrambe le sedi l’orario è dalle 8 alle 18.
In Franciacorta e sul Sebino
In Franciacorta, Rovato ospita «La soffitta in piazza»: l’appuntamento è in piazza Palestro, ogni terza domenica del mese, agosto escluso, dalle 7 alle 17. La proposta spazia dai mobili antichi al modernariato, dagli oggetti di design al collezionismo di libri e cartoline, fino a monete, bigiotteria, accessori, abbigliamento vintage e dischi in vinile. La terza domenica è anche quella del mercatino dell’antiquariato e del vintage di Iseo, in viale Repubblica, dalle 8.30 alle 18.30, con ingresso libero e pausa a dicembre. Antiquariato, oggettistica, modernariato, vintage e vinili compongono la proposta.
Garda
Spostandosi sul Garda, a Desenzano il mercatino dell’antiquariato occupa via Angelo Anelli, sul lungolago, ogni prima domenica del mese da febbraio a dicembre, dalle 9 alle 19. Promosso dal Comune con l’Associazione Amici del Mercatino dell’Antiquariato, l’appuntamento richiede agli espositori oggetti usati con almeno quarant’anni e/o di antiquariato, escludendo prodotti nuovi, di fabbricazione recente e imitazioni in stile. Un criterio che aiuta a riconoscere il carattere della manifestazione.
Poco distante, il centro storico di Lonato del Garda accoglie il Mercantico, rassegna di antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo nata nel 1996 grazie all’iniziativa di alcuni volontari. L’appuntamento è per la terza domenica del mese, con sospensione a gennaio, luglio e agosto.
A Montichiari, invece, è già il nome a suggerire lo spirito della ricerca: il «Mercatino delle cose introvabili», curato dalla Pro Loco, si svolge nel centro storico, fra piazza Santa Maria, piazza Treccani e gli spazi del centro. La cadenza ordinaria è l’ultima domenica del mese, con possibili variazioni in occasione delle festività.
Dalla pianura ai monti
Anche nella Bassa non mancano le occasioni per spulciare un po’ tra banchi e banchetti. A Orzinuovi, il mercatino prende il nome di «La piazza dei tesori antichi» e si svolge ogni prima domenica del mese. Il percorso è dedicato all’antiquariato, alle cose antiche, al vintage e al collezionismo. Il percorso prosegue, poi, in Valle Camonica, a Breno, dove piazza Generale Ronchi ospita il Mercatino dell’usato, arte e ingegno, la prima domenica del mese, esclusi luglio e agosto, dalle 9 alle 17, con oggettistica, piccolo antiquariato, vintage, collezionismo, bijoux e artigianato.