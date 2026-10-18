A&T Vicenza, le tecnologie che trasformano la manifattura

La manifattura italiana sta attraversando una profonda trasformazione dei modelli produttivi: l’integrazione delle tecnologie abilitanti non rappresenta più una scelta strategica opzionale, ma una condizione sempre più importante per preservare margini e competitività sui mercati globali. In questo contesto, A&T Vicenza – Automation & Testing si propone come piattaforma di riferimento per l’industria e le PMI del Nordest, offrendo un ecosistema orientato all’efficienza operativa e alle risposte concrete per i decisori aziendali. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, torna nel quartiere fieristico vicentino dal 27 al 29 ottobre.
Partecipare ad A&T significa accedere a un network altamente qualificato, in cui oltre il 53% dei visitatori ricopre ruoli decisionali, tra imprenditori, plant manager e responsabili aziendali, accanto a figure tecniche e specialistiche. Più di 300 espositori specializzati in Automazione e Robotica, Testing e Metrologia, Intralogistica, Digital Manufacturing e Additive Manufacturing presenteranno tecnologie in azione e dimostrazioni dal vivo nei 20.000 metri quadrati della Fiera di Vicenza, consentendo alle aziende di valutare l’impatto economico e operativo degli investimenti prima della loro adozione in stabilimento.
Quattro progetti speciali per l'industria del futuro
Uno degli elementi distintivi della manifestazione è l’approccio pragmatico alla tecnologia, strutturato attraverso quattro progetti speciali pensati per guidare le imprese nelle decisioni di business. L’IA FORUM, sviluppato in collaborazione con SMACT Competence Center, l’Università di Padova, l’Università di Verona e l’Università di Bolzano, offre un punto di riferimento per orientarsi nell’Intelligenza Artificiale applicata al manifatturiero, traducendo algoritmi complessi in casi d’uso reali di manutenzione predittiva, controllo qualità ed efficientamento dei flussi. A completare la proposta sono il Villaggio dell’Automazione, realizzato con AIdAM per mostrare l’integrazione tra meccatronica e visione artificiale, A&T NEXT, dedicato all’incontro con startup innovative per la digitalizzazione delle operations, e gli Stati Generali Misure e Prove, volti a sostenere i manager che investono in R&D per garantire standard di qualità superiori.
Durante i giorni della manifestazione, il quartiere fieristico vicentino si trasformerà inoltre in un hub dedicato all’industria manifatturiera. In contemporanea ad A&T si terranno infatti Adhesives Bonding & Sealants – ABS Europe (27-29 ottobre), la fiera dedicata alla filiera produttiva dell’industria degli adesivi, delle colle e dei sigillanti, ed Expo Industria (27-30 ottobre), la manifestazione dedicata a saldatura, utensileria, sicurezza e tecnologia industriale.
I tre giorni di fiera, arricchiti da oltre 70 workshop ed eventi formativi focalizzati su casi reali, rappresentano un’occasione per aggiornare le competenze della propria squadra e guidare l’innovazione aziendale. L’appuntamento con la manifattura del futuro è fissato dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fiera di Vicenza.