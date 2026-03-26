Dal libro al piccolo schermo: su Disney+ «Delitto sul Garda»

Una nuova serie originale italiana in produzione per Disney+ porterà allo streaming, dalle pagine del romanzo «Murder on Lake Garda» di Tom Hindle (358 pp., uscito il 18 gennaio 2024 nella collana Sunday Times Bestseller), la storia d’un omicidio compiuto su un’isola privata nelle acque del Benaco - il virtuale Castello Fiore nel testo del giallista britannico - durante le nozze tra il rampollo di una delle famiglie più ricche e potenti del Paese e una influencer.

La serie - di cui proprio ieri la piattaforma ha ufficializzato l’avvio produttivo - dovrebbe intitolarsi «Delitto sul Lago di Garda» e sarà curata da The Apartment, società di produzione cine-tv del gruppo internazionale Fremantle, alla cui agenzia italiana si devono anche «X Factor», «Italia’s Got Talent», «Un posto al sole». Ne curerà la regia Laura Bispuri, 49enne romana già dietro la cinepresa in 10 episodi della serie-cult italiana «L’amica geniale» (2018) e dei film «Vergine giurata» (2015) con Alba Rohrwacher e «Figlia mia» (2018) con Valeria Golino e la Rohrwacher. La sceneggiatura sarà di una squadra di autori capeggiata da Alessandro Fabbri.

L'autore inglese Tom Hindle

La trama

La trama viene così descritta: «Nella quiete del Lago di Garda, un’isola privata ospita il matrimonio più esclusivo dell’anno tra Leopoldo Vigevani, erede di una delle famiglie più ricche e potenti del Paese, e l’influencer Eva Bianchi. Lara, fidanzata del fratello dello sposo e aspirante giornalista, è un’estranea in questo mondo di privilegi e apparenze. Ma quando un corpo senza vita viene ritrovato sulla spiaggia, l’isola si trasforma in una trappola che nessuno può lasciare in attesa delle indagini e tutti sono potenziali sospettati. Mentre la polizia tarda ad arrivare, Lara inizierà un’indagine personale che porterà a galla moventi e verità nascoste dietro la facciata di privilegi e apparenze dei Vigevani e della promessa sposa».

Il 35enne Tom Hindle, originario di Leeds, vive nell’Oxfordshire con la moglie. «Murder on Lake Garda» è il suo terzo romanzo; ha dichiarato d’essere stato ispirato durante una vacanza proprio sul nostro lago. In Italia il libro, dove è già in pre-ordine, uscirà il 17 giugno anche in audiolibro e Kindle per Bompiani col titolo «Delitto sul Lago di Garda» (480 pp., 19 euro): i precedenti dell’autore hanno già venduto 500 mila copie nel Regno Unito editi da Penguin Random House.