Ciak sul lago: a Gargnano le riprese di «Murder on Lake Garda»
Le attività cinematografiche sono previste nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19, anche nello specchio d’acqua antistante il giardino a lago di palazzo Bettoni
Simone Bottura
Le riprese interesseranno anche lo specchio d'acqua davanti a Villa Bettoni
Il Garda diventa ancora una volta set cinematografico. Fino a sabato 7 novembre, nelle acque antistanti il territorio comunale di Gargnano si svolgeranno le riprese della nuova serie originale italiana «Delitto sul Lago di Garda» (questo il titolo provvisorio) basata sul romanzo bestseller dell’inglese Tom Hindle «Murder on Lake Garda», uscito a giugno in Italia per Bompiani.
Le attività cinematografiche del progetto di Dinsey+ sono previste nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19, anche nello specchio d’acqua antistante il giardino a lago di palazzo Bettoni, come si evince dall’avviso di cauta navigazione «per riprese cinematografiche» emesso dalla Guardia Costiera. Le riprese sono state autorizzate dal Comune di Gargnano e interesseranno lo specchio d’acqua antistante il paese per oltre un mese.