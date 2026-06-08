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«Non vi lasceremo mai»: tifosi accolgono il Brescia in aeroporto

Un centinaio i sostenitori che nella notte a Montichiari hanno accolto la squadra al ritorno da Ascoli, dopo l’amara sconfitta 3-0. Non hanno fatto mancare sostegno e calore
Francesco Venturini
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I tifosi accolgono il Brescia in aeroporto

L’Union Brescia è rientrato dalla trasferta di Ascoli nella notte, attorno all’una, con un charter atterrato all’aeroporto di Montichiari. Ad attendere squadra e staff c’erano circa un centinaio di tifosi, che non hanno fatto mancare il proprio sostegno e il proprio calore nonostante la sconfitta per 3-0 nella finale promozione.

Prima dell’uscita della squadra dall’aeroporto c’è stato anche un confronto con alcuni esponenti della tifoseria, che hanno voluto ringraziare il gruppo e cercare di risollevare il morale dei giocatori, caricandoli già in vista della prossima stagione. Un momento concluso da un lungo applauso collettivo, simbolo di una tifoseria che guarda già avanti, archivia l’amarezza per la mancata promozione e sprona il Brescia verso un’annata in cui non si potrà sbagliare.

Brescia, il rientro dei giocatori dopo la sconfitta ad Ascoli
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Brescia, il rientro dei giocatori dopo la sconfitta ad Ascoli

All’esterno i giocatori si sono fermati per alcuni minuti davanti ai tifosi, che hanno intonato – tra i tanti – il coro «Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai». In prima linea capitan Davide Balestrero e mister Eugenio Corini, tra i più applauditi insieme a Valerio Crespi che, prima di salire sul pullman, si è fermato per scattare anche qualche foto con i sostenitori presenti. La squadra ha poi lasciato Montichiari intorno all’1.20.

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