«Non vi lasceremo mai»: tifosi accolgono il Brescia in aeroporto

L’Union Brescia è rientrato dalla trasferta di Ascoli nella notte, attorno all’una, con un charter atterrato all’aeroporto di Montichiari. Ad attendere squadra e staff c’erano circa un centinaio di tifosi, che non hanno fatto mancare il proprio sostegno e il proprio calore nonostante la sconfitta per 3-0 nella finale promozione.

Leggi anche Il Brescia resta in C, ma non è la fine: semmai il vero inizio Prima dell’uscita della squadra dall’aeroporto c’è stato anche un confronto con alcuni esponenti della tifoseria, che hanno voluto ringraziare il gruppo e cercare di risollevare il morale dei giocatori, caricandoli già in vista della prossima stagione. Un momento concluso da un lungo applauso collettivo, simbolo di una tifoseria che guarda già avanti, archivia l’amarezza per la mancata promozione e sprona il Brescia verso un’annata in cui non si potrà sbagliare.