Ascoli-Brescia, chi vince va in serie B: la diretta della finale

Il senso di una stagione racchiuso in novanta minuti. O in centoventi, magari con l’appendice dei rigori. Il bello di questo sport. Il Brescia si gioca tutto ad Ascoli: calcio d’inizio alle 18 allo stadio Del Duca, senza i tifosi biancazzurri, ai quali è stata vietata la trasferta. Si riparte dall’1-1 dell’andata, spezzata in due dal nubifragio dello scorso martedì.
In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Corini se la gioca con il miglior undici, al netto delle assenze. Come quella pesantissima di Mercati, ammonito in diffida all’andata. Il tecnico sceglie il doppio play: Zennaro e Mallamo duetteranno in regia, Marras e Lamesta appoggeranno in attacco Valerio Crespi.
A destra Eugenio ripropone un nome di contenimento, Armati, preferito ancora a Cisco. Sul fronte opposto spazio a De Maria. Non cambia il terzetto difensivo: Balestrero agirà ancora da braccetto, come in tutti i questi play off, e affiancherà Silvestri e Rizzo. Tra i pali il solito Gori.
Si gioca in un Del Duca esaurito, con 10mila tifosi ascolani pronti a spingere la squadra verso la vittoria. Al Brescia serve un’impresa, ma il rendimento di questa stagione contro le grandi dà speranza. Non è previsto alcun vantaggio, in caso di parità al novantesimo, derivato dal posizionamento in classifica durante la regular season: si andrebbe ai supplementari, ed eventualmente ai rigori.
Non esiste più nemmeno la regola dei gol fuori casa, dunque qualsiasi risultato di parità protrarrebbe questa finale oltre i tempi regolamentari. C’è un sogno da inseguire, quel momento è ora. L’Union vede la B, e non vuole farsela scappare.