Il Brescia fa punti pure dal divano: primato distante un punto soltanto

Su le mani dal divano: il Cittadella adesso è lontano, o vicino, solo un punto. Quanta grazia: i veneti sono mezzi scivolati in casa sulla Folgore Caratese rimediando solo in rimonta e due volte – dallo 0-1 e dall’1-2 – e in dieci uomini. Un 2-2 che resta grasso che cola anche se i biacazzurri sono stati a poco così, 5’ più recupero, dal poter trasformare una rimonta virtuale in reale. Peccato, ma si gode uguale per un risultato che sulla carta pendeva dal lato di un Cittadella che al 12 in 4 partite del Brescia ha risposto con 5 punti appena.
Il trend è eloquente. E ciò che i numeri raccontano è che l’appuntamento con il primato «vero» è solo rimandato: d’altronde è proprio questo è il messaggio implicito nel fresco filotto di successi e nella tipologia degli stessi. Come quando si scarta un cioccolatino.
In 26 giorni dal 19 ottobre al 15 novembre, il mondo biancazzurro è completamente cambiato. Dal -8, col rischio -11, al -1 e con all’orizzonte un turno favorevole a piantare la bandierina: pazzesco. Eugenio Corini ha vinto il suo braccio di ferro contro il vento esterno e interno che soffiava forte su di lui. Un all in, che si è consumato proprio contro il Cittadella, che ha determinato un cambio di passo. E prima di tutto di mentalità.
E quindi di passo. Perché tutto è (ri)partito nella testa. Il tempo dei riguardi e dei non detti è finito e non si guarda più in faccia nessuno. Principalmente gli avversari. Col senno di poi viene da dire che essere arrivati al punto di un eventuale non ritorno ha giovato perché ha portato a una poderosa mischiata di carte nei rapporti e nelle rivendicazioni, ognuno dal proprio punto d’osservazione. Certo, si fa presto a fare «gli splendidi» e ad affermarlo dato che tutto quanto era in ballo è andato in favore di un decollo sul campo.
I tantissimi motivi per sorridere
Passeggiate non lo saranno mai, ma adesso a indicare la strada è sempre il Brescia, come ci si aspettava e come c’è voluto del tempo per vedere concretizzato questo auspicio. E guardando avanti, se prima di quel 19 ottobre al quale eravamo arrivati dopo giorni di tensioni fortissime a tutti i livelli veniva solo da inquadrare ostacoli e difficoltà, ora si ragiona più che altro sulle opportunità. E sui margini di miglioramento che questa squadra ancora ha pensando alle pedine tipo Crespi e Zennaro che presto torneranno a disposizione. Altra benzina per un serbatoio che consuma, ma che non va mai in riserva. Emblematica proprio l’ultima gara con l’Albinoleffe alla quale la squadra di Corini – sempre più convinto di sè – era arrivata con qualche cerotto di troppo e cambi obbligati chiudendo di nuovo col 2008 Coulibaly sul terreno di gioco. Nessuno ha arretrato, nessuno si è accontentato e la vittoria, infine arrivata, è stata perseguita con ogni mezzo.
Occasioni, reti, modalità, interpreti
Lo ribadiamo: quando i gol segnati in extratime diventano un algoritmo, non è mai un caso. E adesso, ammonta a +4 il saldo dei punti raccolti dal 90° in poi.
I numeri di un appuntamento col primato solo rimandato sono anche quelli dell’attacco. Che è il secondo di tutta la serie C a pari merito con la capolista del girone B Spezia (che sul piatto oltre a 28 gol fatti mettono una difesa che ha subito appena la metà delle reti prese dai biancazzurri) e del Grosseto (sempre girone B che però ha incassato 21 reti) e dietro all’incredibile Potenza capolistissima nel C a +10 dal Bari e con 39 reti messe a segno.
Il dato dei Corini’s acquista maggior valore se si pensa che 11 gol sono stati realizzati solo nelle ultime 4 partite, quelle del filotto: dunque senza Valerio Crespi (assente da 5 gare, a partire dalla gara persa con la Giana nella quale comunque era stata trovata una rete), dunque senza il principale finalizzatore. Una mancanza che ha portato un po’ tutti a sentirsi più responsabili là davanti: tanto che con Balestrero è salito a 14 il numero dei diversi marcatori stagionali. Tornando ai margini, si potrebbe persino fare meglio dato che un Brescia dalla propensione sensibilmente più offensiva, ha incrementato pure il tasso delle occasioni e dunque degli expected gol per gara.
Poi, non banale, è la concretizzazione da piazzati o sviluppi degli stessi: 5 (due col Cittadella, due con l’Arzignano, uno con l’Albinoleffe) degli ultimi 11 gol sono arrivati da situazioni così. Oggi, si può essere ancora felici da secondi.
Silvestri: niente fratture
Già nella serata di sabato il difensore è stato sottoposto ad accertamenti ospedalieri. Sono state escluse fratture, ma non ci sono indicazioni sul recupero perché al di là della ferita occorrerà monitorare l’evoluzione della forte contusione rimediata allo zigomo destro che già nell’immediato dopo gara con l’Albinoleffe si era gonfiato.
Si può già mettere in conto il forfait con il Renate dato che tra l’altro Gigi era arrivato a sabato con un problema all’addome.