Union Brescia, sfida decisiva contro il Cittadella: la diretta

Nessuno vuol parlare di ultima spiaggia, di fatto però lo è. Il campionato non si decide oggi, ma un’eventuale sconfitta rischia di trasformarsi in un macigno enorme, troppo pesante da sorreggere. Contro il Cittadella ci si gioca tanto, insomma. A partire da Eugenio Corini, osservato speciale in una partita in cui cerca la svolta, dopo lo scivolone di settimana scorsa a Gorgonzola.
Il match è in programma alle 17.30 al Rigamonti. In questa pagina, oltre al live testuale, è disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Lo scontro diretto di oggi segna il ritorno tra i pali di Stefano Gori, assente dai campi dal sette giugno scorso, quando il Brescia perse la finale di ritorno dei play off ad Ascoli. La cattiva notizia più recente è lo stop di Alberto Spagnoli, fermo per un guaio muscolare. Un’assenza che si aggiunge a quella di Crespi, e rende spuntatissimo l’attacco: il terminale offensivo sarà Pellegrini, alle sue spalle giocheranno Balestrero (preferito a Di Molfetta) e Rizzo Pinna.
Dalla cintola in giù la formazione è composta da soli titolarissimi (o quasi): Casasola e Boci sulle fasce, in mezzo Mallamo e Mercati, nei tre di difesa Sina, Silvestri e Rizzo, che ritrova una maglia da titolare.
Per riaprire il campionato serve a tutti i costi una vittoria: il Cittadella è a più otto, con una vittoria scapperebbe a più undici. Anche un pareggio, in queste condizioni, sarebbe fondamentalmente inutile. «Sono certo che faremo una grande partita», ha giurato in conferenza Corini. Che ora spera in una reazione energica dei suoi. Oggi il Brescia si gioca tantissimo.