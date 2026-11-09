L’Union Brescia recupera punti al Cittadella: ha cambiato passo?

Prima la vittoria in campionato con il Cittadella primo in classifica, poi le due vittorie con Folgore Caratese e Arzignano: l’Union Brescia in tre giornate ha recuperato cinque punti alla capolista. Ora è al secondo posto a 28 punti, tre in meno della squadra veneta.
Pensate che per l’undici allenato da Eugenio Corini possa essere arrivata la svolta del campionato, il cambio di passo giusto per conquistare il primo posto? O credete che il Brescia possa ancora inciampare nella rincorsa al Cittadella? Diteci la vostra nel sondaggio.