«L’anno scorso a Ospitaletto finì 0-0. Torniamo lì dopo un anno per prenderci la vittoria, che sia per i nostri tifosi e valga per mantenere la testa della classifica». Eugenio Corini inquadra così il derby che sabato alle 17.30 andrà in scena al Corioni. La pioggia copiosa caduta a Salò ha reso pesante il terreno del Turina, tanto da far rimodulare al tecnico dell’Union Brescia l’allenamento odierno. «Proprio per questo vi dico che Silvestri è tornato in gruppo, ma devo valutare ancora fino in fondo come sta. Per Sorensen, Di Molfetta e Zennaro andiamo invece alla prossima settimana».
Chi sta bene è Valerio Crespi e lo ha dimostrato contro il Renate. «Valerio è stato determinante nella partita scorsa, è la nostra punta e anche l’attaccante su cui abbiamo costruito l’idea di come volevamo giocare quest’anno, in base alle sue caratteristiche. Faccio un plauso a Pellegrini e a Spagnoli, perché secondo me hanno fatto veramente molto bene quando purtroppo è venuto mancare Valerio per infortunio. Il quale sicuramente sull’autonomia dei novantacinque minuti dovrà lavorare ancora, però è un giocatore pienamente recuperato. Potrà partire dall’inizio, subentrare, ma senza dubbio con un minutaggio diverso rispetto a quello con il Renate».
Union Brescia che sta preparando il derby di sabato vivendo la prima settimana da capolista del girone A. «Una bella sensazione, che è iniziata quando con voglia, rabbia e caparbietà siamo andati prenderci la vittoria nell’ultima sfida. Io però dico sempre ai ragazzi che quella da guardare è la prossima partita, senza porci limiti, andando a prenderci ogni volta ciò che vogliamo».
Lo stadio
Il derby di sabato si giocherà allo stadio Corioni, presidente che ha fatto la storia delle due società, e rispetto alla scorsa stagione vedrà la presenza dei tifosi biancazzurri. «Cosa abbia fatto Corioni per l’Ospitaletto prima e il Brescia poi lo sappiamo – commenta Corini – quindi sarà bello giocare nello stadio a lui dedicato. Sul fatto che i nostri tifosi potranno essere presenti e farsi sentire è per me, per noi, fondamentale. Tanto che ringrazio di cuore i 50 presenti in trasferta con l’AlbinoLeffe perché si sono fatti sentire come fossero mille e per noi è stato importante. Sabato saranno molti e molti di più: vogliamo una vittoria da dedicare a loro e che ci permetta di restare in testa alla classifica».
Non sarà però facile perché di fronte ci sarà un Ospitaletto agguerrito e con un allenatore bresciano come Quaresmini che punta a restare imbattuto nelle partite ufficiali col Brescia. «L’Ospitaletto ha fatto una grande stagione e si sta esprimendo ancora meglio in questa. Mi aspetto un derby "vero” anche perché sappiamo quanto sia importante per le squadre del territorio affrontare il Brescia, è un vanto per loro. Purtroppo l’anno scorso lo è stato perché con l’Ospitaletto non abbiamo mai vinto e con il Lumezzane idem. Troveremo un avversario equilibrato e che ha dei grandi valori. Complimenti a loro e a Quaresmini, allenatore che si è costruito un percorso per arrivare tra i professionisti e sta dimostrando di essere bravo, di poterci assolutamente stare».
L’Union Brescia si presenta alla sfida con la nomea della squadra «last minute», quella che negli ultimi minuti diventa letale. «Vero, forse dovremmo in alcune occasioni saper chiudere la partita prima, ma tutte le squadre di vertice in qualsiasi campionato vedono come fondamentali l’ultimo quarto d’ora e il recupero. Andare a prendere il risultato in quel frangente diventa un valore assoluto che mi tengo molto stretto. Grazie alla profondità della nostra rosa possiamo sfruttare la stanchezza, le disattenzioni, le mancanze degli avversari. Diventa un martellare con equilibrio fondamentale. Poi non è un caso se siamo il miglior attacco del girone»: