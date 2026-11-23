Nel derby di sabato pomeriggio con l’Union Brescia l’Ospitaletto si vestirà di rosso e non si tratta di una scelta stilistica per la squadra franciacortina: «È una coincidenza fortunata del calendario – ha subito spiegato il presidente degli Orange Giuseppe Taini svelando che l’iniziativa era stata già avviata prima di conoscere il calendario – si inquadra in un sforzo generale che stiamo facendo come società per radicare sempre di più la nostra attività nello sport, ma anche nel sociale».
Sport e sociale
La maglia speciale è stata disegnata da Acerbis in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade proprio questa settimana, il 25 novembre, ed è stata scelta per promuovere una campagna di sensibilizzazione in merito usando il campo di calcio come piattaforma: «Sono orgoglioso di fare parte di questo progetto – ha sottolineato il presidente onorario dei franciacortini Sandro Musso – noi vogliamo rendere questo club sempre più autentico e sempre più vicino a quelli che sono anche i problemi del sociale. Fare calcio per noi non significa solo un risultato, una partita o una classifica, ma anche veicolare situazioni e informazioni importanti come in questo caso».
La rete
La maglia, caratterizzata da una rosa rossa geometrica e dalle scritte «No more silence» e «Never look away», è stata presentata nella sala del camino di palazzo Martinengo coinvolgendo il Comune di Brescia, capofila delle Rete Antiviolenza: «Non solo il calcio si è prestato, ma in questo caso è stato promotore di questa iniziativa – ha ricordato l’assessore Anna Frattini che poi ha concluso – stiamo anche cercando di capire in che modo si possa poi tradurre tutto questo in un impegno più quotidiano. Nel frattempo questa iniziativa accende anche una luce sul ruolo che può avere lo sport non soltanto per veicolare messaggi, ma anche per farsi promotore di trasformazioni sociali sempre più necessarie».