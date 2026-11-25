Il Brescia continua ad aggiornare le sue statistiche. Tredici dei suoi trenta gol in campionato, praticamente la metà, li ha segnati nell’ultima mezz’ora. Otto sono arrivati dopo il 75’, tre addirittura nel recupero. Mettendo insieme Trento e Cittadella, per comprendere la portata di questa statistica, si arriva a nove. L’Union ha vinto così anche domenica: lo schiaffo di Anelli ha risvegliato l’anima indomita di questa squadra.
Ha detto bene Corini: c’è meno rassegnazione di qualche tempo fa. In altri momenti, forse, l’Union avrebbe lasciato sul tavolo il bottino. In questa nuova versione no. Non ci si arrende, specialmente di fronte a un’ingiustizia, come sarebbe stata non riuscire a vincere dopo un dominio così cristallino.
La tendenza
C’è un altro dato che balza all’occhio. In questo filotto di cinque vittorie, quattro hanno una caratteristica in comune: sono maturate con uno scarto minimo, di misura. L’unica eccezione è il 4-0 alla Folgore Caratese. È una tendenza che la squadra ha sviluppato in questa prima parte di stagione, e che di certo è una virtù. Segnare molto nei finali è anzitutto espressione di carattere e personalità. Ed è pure il riflesso di una profondità di rosa che nessun altro in questo girone può fregiarsi di avere: con i suoi cambi Corini ha la possibilità di cambiare i connotati del suo undici, senza emorragie di qualità.
Di quest’anima battagliera, dunque, c’è da rallegrarsi. C’è un però. Non è sempre necessario mettersi nelle condizioni di dover vincere all’ultima curva. La gara contro il Renate è l’esempio perfetto: il Brescia era in controllo, nella ripresa ha sciupato diverse occasioni per chiuderla. L’avversaria, fin lì completamente neutralizzata dalla difesa biancazzurra, ha capitalizzato al massimo quella che di fatto è stata l’unica occasione che è stata in grado di produrre.
Sfortuna e concretezza
Non è la prima volta che accade quest’anno. C’è indubbiamente una componente di sfortuna: non si può pensare di venire infilzati ogni volta che si concede mezzo spiraglio all’attaccante di turno. Se queste situazioni hanno una loro serialità, però, è il caso di interrogarsi su come prevenirle. Azzerare i rischi contro qualunque avversario è impossibile, anche se ti chiami Brescia e tecnicamente dai diversi giri al novanta percento delle tue avversarie. E quindi? Basta chiuderle prima.
Più facile a dirsi che a farsi, si obietterà. Vero, ma in una partita così ben interpretata (per meriti tuoi) come quella con il Renate, non aver trovato prima il raddoppio è stato quasi un delitto. Che il Brescia non ha pagato grazie alla propria miglior virtù, capace di coprire ancora una volta qualche difetto. Su cui si può lavorare, anche solo con un po’ di concretezza in più. A volte basta poco. Perché se è vero che non si può sempre vincere sul velluto, con uno scarto ampio, è importante provare a farlo quando sei così bravo da creare i presupposti perché ciò avvenga. È da qui che passa il prossimo step di maturità del Brescia.