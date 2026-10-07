Brescia, Corini: «Cambiamo marcia. Le assenze? Non cerco scuse»

Il tecnico dell’Union prima della sfida con la Pro Vercelli: «Nelle ultime gare abbiamo lasciato troppi punti, anche se a Lecco abbiamo lanciato un segnale. Gori migliora, è il nostro titolare»

Erica Bariselli Giornalista 07 ottobre 2026 2 ' di lettura