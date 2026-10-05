Brescia, interessamento del legamento per Zennaro: stop di alcune settimane

C’è il responso su Mattia Zennaro: la distorsione alla caviglia destra rimediata nella partita di ieri ha provocato il «parziale interessamento del legamento peroneo astragalico anteriore». È quanto recita il comunicato dell’Union Brescia.
Esclusi dunque gli scenari peggiori, ma non si tratta comunque di un problema di poco conto: il centrocampista dovrà restare ai box per alcune settimane, di certo non sarà questo venerdì con la Pro Vercelli.
Per la sfida in programma tra pochi giorni al Rigamonti è invece previsto il rientro di Vincent De Maria e Di Molfetta. Meno certezze su Rizzo, che ha più chance di tornare in campo il 19 ottobre con la Giana Erminio.