Serie C, Union Brescia in campo a Lecco: la diretta

Tre punti da rosicchiare all’ora di pranzo. L’occasione è ghiotta, e proprio per questo il Brescia non vuole lasciarsela sfuggire: ieri il Cittadella ha perso, per la prima volta in otto giornate, e con un risultato pieno l’Union si ritroverebbe a meno tre dalla vetta. Sarebbe uno scatto considerevole, a maggior ragione se si considera che tra tre turni, al Rigamonti, è in calendario lo scontro diretto con i veneti.
C’è però da superare un ostacolo non banale: il Lecco, in trasferta. Il calcio d’inizio è in programma alle 12.30: in questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre). La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Corini deve fare i conti con assenze numerose, e pure piuttosto pesanti. Sina è ancora con l’Albania, De Maria e Marras restano ai box, e a loro si sono aggiunti Rizzo, Guglielmotti e Di Molfetta. Il reparto più penalizzato è la difesa: davanti a Zacchi (Gori è tornato, ma partirà dalla panchina) c’è spazio per Sorensen e Armati ai lati di Silvestri.
Conferma a sinistra per Boci, che ha lanciato ottimi segnali con la Dolomiti Bellunesi. Zennaro vince ancora il ballottaggio con Mallamo (che sfida il fratello Andrea, titolare nel Lecco) e affianca Mercati in regia. Quel che resta dell’assetto di partenza ricalca quanto si è visto nelle ultime partite: Casasola a destra, Balestrero e Rizzo Pinna sulla trequarti a supporto di Crespi.
Il Lecco non ha brillato in questo avvio di stagione: otto punti in sette giornate, un bottino magro per una squadra che, al netto delle cessioni in estate, veniva comunque considerata una delle favorite per le posizioni di vertice. La squadra di Valente non ha però ancora perso una partita in casa. L’Union troverà un ambiente caldo (senza i propri tifosi, ai quali è stata vietata la trasferta) e la solita insidia del sintetico. Un bel test, da non fallire.