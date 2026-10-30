Ristoranti vista campo e concerti: il progetto mai realizzato del Rigamonti

È datato 2017 e lo accantonò Cellino: a realizzarlo fu lo studio Crew di Cremonesi, che immaginò un impianto da 12.000 posti (ampliabili a 16.000) su un podio (come il nuovo San Siro) e con tutti i requisiti per ospitare una semifinale di Champions