A Brescia la raccolta differenziata scende in campo coi campioni dello sport

A Brescia la raccolta differenziata scende in campo. Letteralmente. Sabato 31 ottobre piazza Vittoria si trasformerà in un campo di basket dedicato alla raccolta differenziata, dove sport, divertimento ed educazione ambientale si incontreranno in una sfida aperta a tutta la città, adulti e bambini.
L'appuntamento fa parte della campagna «Brescia, ti chiamiamo a raccolta. Differenziata», promossa da Aprica e Comune di Brescia e che ha come testimonial i campioni di Union Brescia e A2A Leonessa Brescia: differenziare bene i rifiuti e contribuire a mantenere pulita la città è un gioco di squadra. Ognuno deve fare la propria parte. E, per un giorno, imparare a differenziare bene sarà soprattutto un gioco.
Un canestro per ogni rifiuto
Il 31 ottobre, dalle 12 a fine giornata sarà infatti possibile mettersi alla prova con «Dove lo butti?», una challenge pensata per coinvolgere grandi e piccoli. Sul tabellone interattivo compariranno in sequenza diverse tipologie di rifiuti e i partecipanti dovranno individuare il contenitore corretto e... fare canestro.
Ogni risposta corretta vale un punto e il tabellone mostrerà in tempo reale il rifiuto da conferire, il tempo rimasto e il punteggio raggiunto. Si potrà giocare da soli, sfidare altri partecipanti oppure formare delle piccole squadre.
Un modo semplice e immediato per trasformare una delle azioni più quotidiane in una piccola gara. Perché conoscere le regole della raccolta differenziata è importante, ma farle diventare un'abitudine lo è ancora di più.
Alle 16 scendono in campo i campioni
Il pomeriggio avrà poi dei protagonisti speciali. Alle 16 arriveranno in piazza i giocatori di A2A Leonessa Brescia, per un'ora interamente dedicata alla sfida. A scendere in campo saranno Adriano Bazan, Mattia Santinon, Alberto Bedin, Christian Burns ed Eric Lombardi.
Prima saranno loro stessi a mettersi alla prova con «Dove lo butti?». Poi diventeranno compagni di squadra di chi sarà in piazza: affiancheranno adulti e bambini, daranno consigli e giocheranno insieme a loro, con l'obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di punti.
È anche il modo più concreto per dare vita al messaggio della campagna: Brescia può diventare campionessa della raccolta differenziata se tutta la città gioca nella stessa squadra.
Gadget per tutti
Durante l'intera iniziativa, saranno distribuite anche le guide pocket alla raccolta differenziata, un piccolo strumento per avere a disposizione le indicazioni utili sul corretto conferimento dei rifiuti. E per chi scenderà in campo nella challenge ci saranno anche alcuni gadget, tra cui una pallina antistress o un mini bidone portapenne.
Una partita che continua a casa
L'iniziativa di piazza Vittoria è una delle occasioni attraverso cui la campagna vuole rendere più facile e immediato un comportamento che riguarda tutti. La vera partita si gioca ogni giorno, nelle case, nei condomini e nelle strade della città: conferire ogni rifiuto nel posto giusto e non abbandonarlo fuori dai cassonetti.
Dal 2025 Comune e Aprica hanno introdotto modi nuovi e più pratici per differenziare meglio e ridurre la produzione di rifiuti: dal compostaggio domestico alla differenziata nei parchi, dai cestini smart al potenziamento dell’Ecocar, dall’apertura del sesto centro di raccolta cittadino in via Pertusati ai dieci nuovi ispettori ambientali per punire i comportamenti incivili.
E ci sono anche strumenti per aiutare chi ancora ha qualche dubbio. La nuova versione dell’app PULIamo, disponibile da alcuni giorni in più lingue, ha implementato i servizi e funzioni, innovando ad esempio anche una funzione «Dove lo butto?» che permetterà di fotografare un oggetto per sapere in quale frazione conferirlo.
Per informazioni: www.apricaspa.it/it/brescia