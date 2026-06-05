Il Rigamonti sarà gestito in concessione dall’Union Brescia fino al 2029

Lo stadio Mario Rigamonti sarà gestito in concessione esclusiva dall’Union Brescia per le prossime tre stagioni sportive. La commissione tecnica incaricata dal Comune ha infatti dichiarato la società aggiudicataria provvisoria del bando pubblico relativo all’utilizzo dell’impianto di Mompiano per i campionati 2026/’27, 2027/’28 e 2028/’29.