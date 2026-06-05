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Il Rigamonti sarà gestito in concessione dall’Union Brescia fino al 2029

La società di Giuseppe Pasini si è aggiudicata il bando pubblico: canone annuo di 181mila euro
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Una veduta dello stadio Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it
Una veduta dello stadio Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it

Lo stadio Mario Rigamonti sarà gestito in concessione esclusiva dall’Union Brescia per le prossime tre stagioni sportive. La commissione tecnica incaricata dal Comune ha infatti dichiarato la società aggiudicataria provvisoria del bando pubblico relativo all’utilizzo dell’impianto di Mompiano per i campionati 2026/’27, 2027/’28 e 2028/’29.

Secondo quanto reso noto dal Comune, entro la scadenza del 3 giugno è pervenuta una sola offerta, presentata dalla società biancazzurra. Dopo la verifica della documentazione tecnica, la commissione ha aperto la busta economica, che prevede un canone annuo di concessione pari a 181mila euro.

L’assegnazione è al momento provvisoria e dovrà essere perfezionata con gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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