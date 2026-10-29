Inter e Milan hanno svelato il nuovo San Siro: si chiamerà Generali Stadium

Il nuovo stadio di Milano si chiamerà «Generali Stadium». Il nome dell’impianto è stato annunciato durante la presentazione del progetto al Castello Sforzesco. La struttura avrà la forma di un catino sopraelevato su un podio, con un profilo esterno diagonale e il nome della compagnia assicurativa ben visibile sulla facciata. Nel nuovo stadio dovrebbero disputare le partite casalinghe sia l’Inter sia il Milan.
Le proteste
Nel giorno della presentazione, però, non sono mancate le proteste dei tifosi contrari al nuovo impianto. Un gruppo di sostenitori interisti del secondo anello verde ha esposto uno striscione con la scritta «Luci a San Siro. Non le spegnerete mai. Giù le mani dal nostro stadio», accompagnandolo con un coro.