De Maria e Vido per il 2-0 dell’Union Brescia nel primo test della stagione

È toccato a De Maria inaugurare la stagione del gol dell’Union Brescia. La rete dell’esterno sinistro, ha sbloccato il primo test biancazzurro: a Piamborno, davanti a 400 tifosi che hanno sfidato il meteo, i ragazzi di Corini hanno battuto una selezione di dilettanti (dall’Eccellenza alla Prima) col risultato di 2-0.
Una sgambata che ha dato qualche spunto in un contesto nel quale tengono banco la tegola Crespi (stop per problemi cardiologici, ma regna cauto ottimismo) e l’infortunio di Gori (out oltre due mesi) con in mezzo il forfait di Casasola (tempo stimato per il rientro: una decina di giorni). Intoppi, chiamiamoli così, che hanno un poco guastato il clima generale.
In campo
Rimanendo sul tema dell’amichevole (con Balestrero, Spagnoli e Di Molfetta altri assenti), Corini ha scelto di offrire subito agli occhi dei presenti l’abbinata di trequartisti formata da Marras (che per questa stagione ha scelto di indossare la maglia numero 17 lasciata da Maistrello) e Rizzo Pinna. Sulla stessa linea dietro a Vido per il quale queste sono occasioni da sfruttare per dimostrare di essere uno su cui poter contare e dunque di togliersi dal mercato. Ieri ha dimostrato di stare bene.
Quei tre là davanti in un undici molto credibile con tutti i titolari della passata stagione eccezion fatta per Sina (rientrato dal prestito a Ospitaletto) provato sul centrodestra in difesa in un terzetto con Silvestri e Rizzo. In mezzo, spazio a Mercati e Mallamo con Armati a destra e De Maria a sinistra.
La cronaca
De Maria che ha sbloccato al 6’ su assist proprio di Armati per De Maria. Il raddoppio alla mezz’ora è invece targato Vido su taglio di Marras: rete su scavetto. Si chiude dunque sul 2-0 un primo tempo a base di ricerca di fraseggio nel quale Liverani è stato totalmente inoperoso.
Nella ripresa tra i pali Corini propone il 18enne Kolgecaj (poi rilevato al 26’ da Lovato, impegnato nel finale con una buona parata) e rimescola le carte in toto. Dietro ci sono tre centrali puri come Pasini, Sorensen e Pilati. A destra si rivede Guglielmotti con Zennaro, Lamesta e Boci mentre Fogliata e Cisco sono alle spalle di Pellegrini. La seconda frazione si apre con una conclusione di Boci su cui è ottima la risposta volante di Del Vecchio.
Il quale si supera anche poco dopo su colpo di testa di Pilati imbeccato da un pimpante Guglielmotti. Pimpante, ma fuori al 21’ st per un indurimento al flessore. Il test, tutto sommato giocato su ritmi accettabili specie nel primo tempo considerando carichi e tipo di avversaria, scivola così via senza grossi scossoni (eccezion fatta per un paio di buone occasioni avversarie e di un altro intervento di Menuzzo su bel colpo di testa di Pellegrini) chiudendosi sul 2-0 maturato nel primo tempo.