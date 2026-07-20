Brescia, che tegola: frattura a un dito per Gori, lo stop sarà lungo

Grossa tegola in casa Union Brescia: infortunio serio per Stefano Gori, che ha riportato frattura della prima falange del quinto dito della mano destra. Un grosso inconveniente nel primo giorno di ritiro a Piamborno.
Il portiere si è infortunato durante un’esercitazione, buttandosi a terra per intercettare un pallone. Una dinamica che era inizialmente passata inosservata: Gori non aveva fatto smorfie, né aveva dato modo di credere che provasse dolore. Stamattina, invece, la doccia gelata.
Gli scenari
Ora serviranno valutazioni approfondite, a partire da quelle di uno specialista, per capire quale possa essere la miglior strada da percorrere. Non si esclude nulla, nemmeno l’intervento chirurgico. Ad ogni modo lo stop sarà lungo: diverse settimane, se non mesi.