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Brescia, che tegola: frattura a un dito per Gori, lo stop sarà lungo

Il portiere si è infortunato nel primo giorno di ritiro: nessuno inizialmente aveva avuto la percezione della gravità del problema. Non si esclude l’intervento chirurgico
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Stefano Gori, portiere dell'Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Stefano Gori, portiere dell'Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Grossa tegola in casa Union Brescia: infortunio serio per Stefano Gori, che ha riportato frattura della prima falange del quinto dito della mano destra. Un grosso inconveniente nel primo giorno di ritiro a Piamborno.

La dinamica

Il portiere si è infortunato durante un’esercitazione, buttandosi a terra per intercettare un pallone. Una dinamica che era inizialmente passata inosservata: Gori non aveva fatto smorfie, né aveva dato modo di credere che provasse dolore. Stamattina, invece, la doccia gelata.

Gli scenari

Ora serviranno valutazioni approfondite, a partire da quelle di uno specialista, per capire quale possa essere la miglior strada da percorrere. Non si esclude nulla, nemmeno l’intervento chirurgico. Ad ogni modo lo stop sarà lungo: diverse settimane, se non mesi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Union BresciaStefano GoriinfortunioPiamborno
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