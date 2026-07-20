Brescia, che tegola: frattura a un dito per Gori, lo stop sarà lungo

Il portiere si è infortunato nel primo giorno di ritiro: nessuno inizialmente aveva avuto la percezione della gravità del problema. Non si esclude l’intervento chirurgico

Luca Chiarini Giornalista 20 luglio 2026 1 ' di lettura

Stefano Gori, portiere dell'Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Union BresciaStefano GoriinfortunioPiamborno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...