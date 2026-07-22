Brescia, Casasola si ferma: contusione al ginocchio

In casa Union Brescia dopo l’infortunio, con strascichi a medio termine, di Gori che questo giovedì mattina sarà operato a Como, c’è anche un intoppo che riguarda il penultimo arrivato Tiago Casasola. Il quale nella seduta di martedì pomeriggio ha rimediato un colpo al ginocchio sinistro. Ieri l’argentino è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso guai seri e confermato la diagnosi di contusione. Tuttavia restano da capire i tempi di recupero: al momento Casasola seguirà una tabella di lavoro personalizzato. Si possono ipotizzare un paio di settimane.
Si è rivisto Spagnoli che ha smaltito i postumi di un virus influenzale. Restano in differenziato Balestrero e Di Molfetta oltre a Zennaro che fa i conti con qualche acciacco, ma che torna in gruppo domani. Intanto la prima amichevole è per domenica alle 15.30 contro una rappresentativa di dilettanti dall’Eccellenza alla Prima.