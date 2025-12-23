Brescia, il buon Natale ancora in extratime e col cuore oltre il 90’

Il Brescia è come il Natale: quando arriva arriva. E adesso è pure una «regola»: il momento è quello dell’extratime, preferibilmente il 92’. Proprio come con la Dolomiti Bellunesi. Ma stavolta, sul pacco regalo riempito di Gigi Silvestri, è stato messo pure il fiocco: apposto dall’elfo dell’attacco, ovvero l’infinito Denis Cazzadori.

Di tutto e di più nella seconda, ma nuova prima (davanti al pubblico di casa) di Eugenio Corini, a fine gara omaggiato da un coro della curva Nord: riconquistato il Rigamonti, consolidato il terzo posto a un punto dal secondo. Conservando la porta inviolata e potendosi beare della miglior difesa (insieme a quella del Vicenza).

La partita

E questo quadro sì: è un piccolo grande miracolo considerando ciò da cui è dovuto passare il Brescia in termini di defezioni. Nemmeno ieri sera contro l’Inter U23 c’è stata pace.

Intanto il risultato non dice di quanto sia stato difficile portarsela a casa: è il minutaggio dei gol semmai a raccontare le problematiche. Iniziate da una vigilia caratterizzata dal forfait di Zennaro (la sua assenza si è sentita) e dai guai fisici di Sorensen che ha stretto i denti risultando tra i migliori in campo prima di gettare la spugna nei minuti finali insieme ad Armati, un altro tra i migliori, in preda ai campi. In una partita molto equilibrata, contro una squadra degnissima, fisica e tosta – solo spuntata – Corini ha dovuto smontare una linea difensiva fin lì perfetta. Inserendo un Pilati al debutto assoluto dopo 9 mesi di inattività e un Rizzo recuperato a forza.

Il tutto mentre già alla mezz’ora il piano gara era saltato in aria per l’ennesima bandiera bianca alzata da Vido (dentro De Francesco, che era fuori da un mese): altro guaio muscolare, altro spunto per un mercato che serve come il pane per continuare a coltivare le ambizioni che accompagnano una squadra che anche ieri sera, per andare oltre le difficoltà nello sviluppo della manovra, l’ha dovuta mettere – esattamente come una settimana prima – sul personale. O meglio sulla personalità e sull’orgoglio. Sulla testa: dura come il marmo.

Prima frazione

Che nel primo tempo, dopo una buona partenza, dopo i primi 20’ all’insegna di una pressione alta e di attacchi portati avanti centralmente, è andata a sbattere (anche) sull’uscita di scena di Vido che ha messo particolarmente in luce la scarsa vena sulle fasce con Cisco non ispirato e Boci timido.

La Curva del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

E non s’è accesa, un’altra volta, nemmeno la luce di Di Molfetta che non ha trovato il mood né da trequartista, né da seconda punta.

L’episodio

La partita sarebbe potuta cambiare già dopo 6’ quando Corini s’è giocato una card per richiedere un rosso per Alexiou, reo di un’entrata sulla caviglia di Cisco. Solo giallo secondo il parere del signor Drigo, l’ennesimo arbitro non all’altezza. Le occasioni: a una di Cazzadori (che ieri ha fatto di tutto, forse ha chiuso anche lo stadio) lanciato da Fogliata (prova importante, al pari di quella di Balestrero) da una parte, un’altra di Lavelli che ha trovato pronto Gori nell’unica chiamata in causa di serata.

Essendo già stato costretto a una rivisitazione con passaggio obbligato dal 3-4-1-2 al 3-5-2, Corini ha optato per non toccare nulla all’inizio di una ripresa affrontata con una nuova montata di aggressività in avvio.

Secondo tempo

Non casuale dunque un’occasione di testa di Balestrero su cross di Cazzadori. Il Brescia (che ha rischiato su un inserimento di Berenbruch, perso per strada da Boci, che ha però «masticato» davanti a Gori), ha continuato a bazzicare dalle parti di Raimondi. Ma senza dare l’idea di poter graffiare. Non fino al 92’ quando dopo un palo di Balestrero (da punizione di De Francesco) la palla è finita in corner da dove una pennellata di De Maria ha trovato il disegno di testa di Silvestri. Apoteosi: sigillata dal contropiede di Cazzadori (ora capocannoniere). Il Brescia quando arriva arriva: buon Natale.