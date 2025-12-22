Cazzadori è un leone, Silvestri specialista: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia trova un’altra vittoria nel recupero: Silvestri e Cazzadori firmano il 2-0 sull’Inter Under 23 e chiudono al meglio questo 2025. Di seguito le pagelle dei biancazzurri,

6 – Stefano Gori

Non è clinico nel gioco con i piedi, ma questa non è una novità. Se la cava meglio con i guanti, quelli che mette con tutt’altra sicurezza sulla fiammata di Lavelli: intervento più complesso di quel che sembri.

6.5 – Loris Armati

Partita di livello, nella sua zona non passa nemmeno uno spillo. Jolly con Diana, jolly pure con i Corini. Che lo sacrifica nel finale per via dei crampi. Dal 40’ st Alberto Rizzo sv.

6.5 – Frederik Sorensen

È il retroscena ad avvalorare la prestazione: in condizioni normali questa gara non l’avrebbe mai giocata. In emergenza, stringe i denti e convive con i problemi fisici. Contraerea solida, una certezza anche da centrale del terzetto. Si arrende a una manciata di minuti dal novantesimo. Dal 40’ st Alessandro Pilati sv.

7.5 – Luigi Silvestri

Si sblocca pure in campionato: gol di un’importanza enorme. Le secche che attraversa l’attacco richiedono altre armi per vincere le partite: stavolta è lui a sfoderarla. Sui calci piazzati è uno specialista, lo raccontano i numeri della sua carriera. Dopo San Benedetto, lo dimostra pure al Rigamonti.

5.5 – Andrea Cisco

Le corsie bloccate sono alla base di quasi tutte le difficoltà che attraversa il Brescia. Su Alexiou grava un giallo (che dovrebbe essere un rosso) dall’alba della partita, ma non lo punta praticamente mai.

6.5 – Davide Balestrero

Il Brescia strappa poche volte, quando lo fa è spesso per merito dei suoi recuperi. Su questo fronte compie un bel balzo rispetto alle ultime partite. A un passo dal gol, che sfuma anche questa volta.

6.5 – Riccardo Fogliata

Lancia segnali: il lancio per Cazzadori, la giocata elegante con la quale impegna Raimondi in coda al primo tempo. Ricama quel che può lì in mezzo: una delle note più liete di serata.

5.5 – Brayan Boci

Sfonda ancora meno di Cisco. Sparacchia fuori in allungo nel secondo tempo: iniziano e finiscono qui i suoi highlights in proiezione offensiva. In ritardo su Berenbruch, che per sua fortuna mastica il mancino sul più bello. Dal 25’ st Vincent De Maria (6.5): assist dalla bandierina per Silvestri. Era febbricitante, non se n’è accorto nessuno.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

5 – Davide Di Molfetta

Parte trequartista, chiude seconda punta dopo l’infortunio di Vido. Non convince in nessuno di questi due abiti tattici. Da un po’ di tempo a questa parte è in picchiata libera. Da ritrovare. Dal 25’ st Mattia Valente (6): vivace, anche se non ha grande margine per incidere.

6 – Luca Vido

Dannata sfortuna: lo scatto, le braccia che cercano istintivamente il volto, sul quale s’allunga subito un’ombra. È ripiombato nel tunnel, la speranza è che non sia nulla di troppo grave: in questo la sosta può aiutare. Dal 30’ pt Alberto De Francesco (6.5): lì in mezzo mette ordine, fisicamente è già in palla. Recupero prezioso.

7.5 – Denis Cazzadori (il migliore)

L’eroe di Fontanafredda s’inventa la prima giocata degna di nota della partita: stop a seguire con il petto e girata in un fazzoletto che nessuno vede arrivare. Peccato che il pallone si spenga a lato, nemmeno di troppo. Rifornimenti scarni dal centrocampo, ma lui lotta come un leone. Meritatissimo il gol a tempo scaduto.