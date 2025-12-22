Silvestri-Cazzadori, il Brescia vince ancora nel finale: 2-0 all’Inter

L’Union Brescia sfata il tabù Rigamonti battendo nei minuti di recupero l’Inter U23. Prima Silvestri e poi Cazzadori firmano il 2-0 che fa esplodere il Rigamonti per i sei punti su sei conquistati da Eugenio Corini.

La mancata espulsione di Alexiou

Pronti via e subito un episodio che farà discutere: è il 5’ quando Alexiou si allunga palla ed entra col piede alto a martello su Cisco: Drigo estrae il giallo ma Corini si gioca la carta che manda l’arbitro al Fvs per la richiesta di espulsione del difensore interista. L’immagine è chiara, ma Drigo non cambia opinione e per il cinque nerazzurro resta soltanto l’ammonizione.

Una chance per parte

Il Brescia fa la partita e Cazzadori, al 13’, va vicino al gol con una splendida girata in caduta rasoterra che attraversa la porta e lambisce il palo lontano. Doppio giallo al 21’ Re Cecconi-Balestrero con il capitano che, diffidato, salterà la prima di ritorno. Un brivido anche per Gori quando al 24’ Lavelli spara il destro da posizione defilata costringendo l’estremo biancazzurro alla gran respinta in tuffo.

L’infortunio di Vido

Piove sul bagnato quando al 29’ Vido, dopo un breve scatto, si tocca la coscia destra e, poco dopo, chiede il cambio. Dentro il recuperato De Francesco con Di Molfetta che sale al fianco di Cazzadori in un 3-5-2. La prima frazione si chiude con un numero di Fogliata: sombrero e botta secca dal vertice sinistro dell’area che Raimondi respinge con i pugni.

La ripresa

La ripresa comincia senza cambi e con un sinistro di Cisco che sorvola la traversa. È invece chiara l’occasione gol al 53’ quando Cazzadori mette con il sinistro una gran palla dal fondo sulla quale impatta bene di testa Balestrero in anticipo su Prestia con Raimondi che para in due tempi sulla linea di porta.

Risponde l’Inter 3’ dopo con un’imbucata centrale che pesca Berenbruch che si mastica il mancino graziando Gori. Il Brescia prova ad alzare i giri e Boci chiude in spaccata sul palo lontano, senza trovare lo specchio, un traversone di Di Molfetta. I ritmi però si abbassano e si vive più che altro su sporadiche fiammate.

L’uno-due nel recupero

Fino ai 5’ di recupero finali. Dove il Brescia va a prendersi i tre punti: 92’, sulla punizione di De Francesco, Balestrero colpisce il palo di testa con un difensore che mette poi palla in angolo. Dalla bandierina De Maria, fantastica capocciata di Silvestri a centro area che manda la palla sul secondo palo per l’esplosione del Rigamonti. Apoteosi completata all’ultimo secondo dalla fuga di Cazzadori che, a tu per tu con Raimondi, lo infila per il 2-0 finale. E il regalo di Natale è servito.