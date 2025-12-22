Brescia, Corini: «Grande spirito. Che emozione il coro della Curva»

Lo spirito. È questa la parola chiave per Eugenio Corini dopo il 2-0 all’Inter Under 23. Il tecnico del Brescia è raggiante e, nonostante, la grande esperienza nel suo trolley, anche l’emozione ha fatto capolino nella serata del Rigamonti.

Il gruppo

«È stata una settimana davvero complicata – assicura il tecnico –. E per questo la vittoria ricopre un significato ancora maggiore. Ma devo ringraziare i ragazzi: mi avevano detto al mio arrivo che si trattava di un gran gruppo e lo spirito e il cuore che ci stanno mettendo in un momento particolarmente delicato come questo certifica che è proprio così. Cuore sì, ma anche grande consapevolezza perché hanno fatto una partita ordinata, attenta. Non era facile perché la situazione per le tante defezioni è davvero terribile».

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

I singoli

Corini passa ai singoli che hanno dovuto stringere i denti: «Zennaro e Sorensen hanno fatto solo la rifinitura e solo Freddy che l’ha fatta reggendo pure 80’. Così come Rizzo ancora non al top dopo l’infortunio o lo stesso Giani che mi ha dato disponibilità per la panchina. O De Francesco che al quale avevo chiesto 10 minuti e ne ha giocati 80… Senza parlare di Pilati che era fuori da nove mesi ed è entrato con una mentalità eccezionale».

Poi torna sul match: «Ci abbiamo sempre provato. La percezione era che più il tempo passava e più la nostra spinta emotiva cresceva. E i minuti finali sono stati la prova della nostra voglia. Riuscire a fare queste cose in piena difficoltà, da allenatore mi gratifica molto».

Il coro della Curva

Così come il coro dedicatogli dalla Curva a fine match: «Li ringrazio di cuore, questo affetto mi ha fatto un enorme piacere. Già arrivare in pullman, rivedere il “mio” spogliatoio e sentire il canto dei tifosi è stato davvero emozionante. La loro stima in me mi riempie di responsabilità ma anche di calore». Ora la mini sosta e il mercato: «In società c’è la volontà di fare le cose giuste. Ai ragazzi ho concesso un giorno in più, se lo sono meritato. Ma dal 29 si riparte forte».