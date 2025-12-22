Giornale di Brescia
Calcio

Brescia, Corini: «Grande spirito. Che emozione il coro della Curva»

Il tecnico applaude i suoi dopo il 2-0 all’Inter Under 23: «Ci abbiamo provato fino alla fine. Mercato? C’è la volontà di fare le cose giuste»
Eugenio Corini sotto la Curva a fine partita - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini sotto la Curva a fine partita - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Lo spirito. È questa la parola chiave per Eugenio Corini dopo il 2-0 all’Inter Under 23. Il tecnico del Brescia è raggiante e, nonostante, la grande esperienza nel suo trolley, anche l’emozione ha fatto capolino nella serata del Rigamonti. 

Il gruppo

«È stata una settimana davvero complicata – assicura il tecnico –. E per questo la vittoria ricopre un significato ancora maggiore. Ma devo ringraziare i ragazzi: mi avevano detto al mio arrivo che si trattava di un gran gruppo e lo spirito e il cuore che ci stanno mettendo in un momento particolarmente delicato come questo certifica che è proprio così. Cuore sì, ma anche grande consapevolezza perché hanno fatto una partita ordinata, attenta. Non era facile perché la situazione per le tante defezioni è davvero terribile».

  • Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23
    Serie C, gli scatti di Union Brescia-Inter Under 23 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
I singoli

Corini passa ai singoli che hanno dovuto stringere i denti: «Zennaro e Sorensen hanno fatto solo la rifinitura e solo Freddy che l’ha fatta reggendo pure 80’. Così come Rizzo ancora non al top dopo l’infortunio o lo stesso Giani che mi ha dato disponibilità per la panchina. O De Francesco che al quale avevo chiesto 10 minuti e ne ha giocati 80… Senza parlare di Pilati che era fuori da nove mesi ed è entrato con una mentalità eccezionale».

Poi torna sul match: «Ci abbiamo sempre provato. La percezione era che più il tempo passava e più la nostra spinta emotiva cresceva. E i minuti finali sono stati la prova della nostra voglia. Riuscire a fare queste cose in piena difficoltà, da allenatore mi gratifica molto».

Il coro della Curva

Così come il coro dedicatogli dalla Curva a fine match: «Li ringrazio di cuore, questo affetto mi ha fatto un enorme piacere. Già arrivare in pullman, rivedere il “mio” spogliatoio e sentire il canto dei tifosi è stato davvero emozionante. La loro stima in me mi riempie di responsabilità ma anche di calore». Ora la mini sosta e il mercato: «In società c’è la volontà di fare le cose giuste. Ai ragazzi ho concesso un giorno in più, se lo sono meritato. Ma dal 29 si riparte forte».

Argomenti
Union BresciaEugenio Coriniserie CInter Under 23Brescia
