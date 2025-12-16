Brescia, Boci: «Vittoria liberatoria, ora sfatiamo il tabù Rigamonti»
Corini ha un debole per la gente di gamba. E di gamba, Brayan Boci, ne ha da vendere. L’esterno mancino del Brescia, ospite ieri sera di «Parole di calcio» su Teletutto, sta trovando spazio. E non solo per l’emergenza.
Boci, è contento della prestazione della squadra?
«Sì – afferma sicuro l’italo-albanese – con le Dolomiti Bellunesi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e con il giusto atteggiamento. Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata. Certo, solo al 92’, ma forse così è stato ancora più bello».
Una vittoria che è stata anche una liberazione?
«Assolutamente. E quell’abbraccio al gol di Cazzadori l’ha dimostrato».
Come è stato il cambio di guida tecnica?
«L’importante è calarsi immediatamente nella nuova parte. Bisogna ascoltare le indicazioni di mister Corini con tutta la concentrazione possibile. E così abbiamo fatto».
Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
È tornato Vido là davanti e già s’è fatto sentire. Ed è sembrata buona anche l’intesa con Cazzadori…
«Vero. Però credo che tutti i nostri attaccanti, quando hanno giocato, hanno dimostrato di avere un’ottima intesa tra loro, come anche negli allenamenti».
Ora è d’obbligo sfatare il tabù del Rigamonti…
«Deve tornare questa vittoria in casa. Per noi, per i tifosi».
Ecco, come è stato giocare le ultime gare esterne senza di loro per il divieto di trasferta ?
«Ci sono mancati tanto, ma comunque erano sempre lì con noi. Ritrovarli al Rigamonti è sempre un’emozione incredibile: ci danno una carica pazzesca».
Quella che servirà, visto il perdurare della abnorme emergenza infortuni, per battere l’Inter Under 23…
«Solitamente le squadre U23 se la giocano sempre e per noi è meglio rispetto alle avversarie che fanno muro».
Quali soni i suoi propositi per il nuovo anno?
«Fare il meglio possibile per provare ad agguantare il Vicenza. E se non sarà possibile, arrivare ai play off nel miglior modo possibile per provare a vincerli. E personalmente, trovare il gol».
