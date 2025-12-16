Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, Boci: «Vittoria liberatoria, ora sfatiamo il tabù Rigamonti»

Fabrizio Zanolini
L’esterno dell’Union ospite negli studi di Teletutto: «Grande atteggiamento con le Dolomiti. L’obiettivo è fare di tutto per agguantare il Vicenza, o provare a vincere i play off»
Brayan Boci, esterno dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Brayan Boci, esterno dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
AA

Corini ha un debole per la gente di gamba. E di gamba, Brayan Boci, ne ha da vendere. L’esterno mancino del Brescia, ospite ieri sera di «Parole di calcio» su Teletutto, sta trovando spazio. E non solo per l’emergenza.

Boci, è contento della prestazione della squadra?

«Sì – afferma sicuro l’italo-albanese – con le Dolomiti Bellunesi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e con il giusto atteggiamento. Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata. Certo, solo al 92’, ma forse così è stato ancora più bello».

Una vittoria che è stata anche una liberazione?

«Assolutamente. E quell’abbraccio al gol di Cazzadori l’ha dimostrato».

Come è stato il cambio di guida tecnica?

«L’importante è calarsi immediatamente nella nuova parte. Bisogna ascoltare le indicazioni di mister Corini con tutta la concentrazione possibile. E così abbiamo fatto».

  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Dolomiti Bellunesi-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

È tornato Vido là davanti e già s’è fatto sentire. Ed è sembrata buona anche l’intesa con Cazzadori…

«Vero. Però credo che tutti i nostri attaccanti, quando hanno giocato, hanno dimostrato di avere un’ottima intesa tra loro, come anche negli allenamenti».

Ora è d’obbligo sfatare il tabù del Rigamonti…

«Deve tornare questa vittoria in casa. Per noi, per i tifosi».

Ecco, come è stato giocare le ultime gare esterne senza di loro per il divieto di trasferta ?

«Ci sono mancati tanto, ma comunque erano sempre lì con noi. Ritrovarli al Rigamonti è sempre un’emozione incredibile: ci danno una carica pazzesca».

Quella che servirà, visto il perdurare della abnorme emergenza infortuni, per battere l’Inter Under 23…

«Solitamente le squadre U23 se la giocano sempre e per noi è meglio rispetto alle avversarie che fanno muro».

Quali soni i suoi propositi per il nuovo anno?

«Fare il meglio possibile per provare ad agguantare il Vicenza. E se non sarà possibile, arrivare ai play off nel miglior modo possibile per provare a vincerli. E personalmente, trovare il gol».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaBrayan BociBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario