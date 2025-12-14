Corini, buona la prima: il Brescia fatica, ma batte la Dolomiti Bellunesi

Inizia con una vittoria la quarta avventura di Eugenio Corini alla guida dell’Union Brescia. A Fontanafredda, con la Dolomiti Bellunesi, arriva una vittoria sporca, antiestetica, una di quelle evocate nella conferenza di ieri da Pasini. I biancazzurri non brillano sul piano del gioco, ma con atteggiamento e cattiveria portano a casa tre punti pesantissimi grazie al gol di Cazzadori al 92’.

Il Brescia torna così a vincere dopo cinque turni. Restano tredici i punti di distanza dal Vicenza, vittorioso sul campo della Pergolettese. L’Union è ancora terza, a meno uno dal Lecco, ma questo è un successo che può segnare un punto di ripartenza importante.

Le scelte iniziali

Non è tempo di esperimenti, anche perché l’infermeria continua ad affollarsi: gli ultimi a fermarsi sono stati Pasini, Rizzo e Mercati. Corini si ritrova così ad assemblare un undici con appena quattordici giocatori di movimento della prima squadra a disposizione e una panchina imbottita di Primavera.

Davanti a Gori giocano Armati, Sorensen e Silvestri. De Maria è squalificato, a sinistra lo sostituisce Boci. Sul fronte opposto Cisco, in cabina di comando Balestrero e Zennaro. Vido ritrova una maglia da titolare dopo quasi tre mesi: in attacco lo affianca Cazzadori, alle loro spalle galleggia da trequartista Di Molfetta.

Il palo di Cazzadori

L’impressione che suscita il Brescia dei primi minuti è quella di una squadra ancora frastornata e alla ricerca di vecchi riferimenti. La Dolomiti Bellunesi s’accontenta di compattarsi, provando a mordere in contropiede, ma senza scoprirsi più di tanto. Il risultato è un avvio soporifero.

L’unico lampo è di Cazzadori, che al 12’ colpisce il palo di testa. A innescarlo era stato un cross panoramico di Cisco. L’ex Caldiero fa tutto bene: terzo tempo, anticipo secco sul marcatore, girata da manuale. Ci si mette la sfortuna, e il pallone sbatte sul legno.

La card dei veneti

Sarà di fatto la sola occasione che l’Union riuscirà a imbastire prima dell’intervallo. Il pallino resta in mano alla squadra di Corini, che non sa però che farsene. Giro palla sterile, giocate quasi sempre prevedibili. La Dolomiti si chiude e non fa più passare uno spillo. Anche se al 20’ Vido, pescato bene in area da Balestrero, perde l’attimo e non riesce a concludere: sarebbe stata una grande chance.

Nel recupero del primo tempo Bonatti, tecnico dei veneti, gioca la sua prima carta dopo una manata leggera (e involontaria) di Silvestri su Saccani. La Dolomiti chiede addirittura l’espulsione per fallo da ultimo uomo. Una protesta scellerata, che non attecchisce. La revisione dura meno di un minuto (grande rarità in C) e si conclude con un nulla di fatto.

L’Union non sfonda

La ripresa si apre con un’azione ben costruita dal Brescia: Vido pesca a rimorchio Balestrero, che apre il piattone all’ingresso dell’area. Abati si distende e chiude la porta. Monta un po’ di frustrazione, perché la partita resta bloccata e le occasioni non fioccano. Tant’è che fino al quarto d’ora finale non succede praticamente nulla.

La squadra di Corini rischia solo su un cross su punizione di Burrai che affetta tutta la difesa biancazzurra, ma non trova deviazioni. Eugenio opera i suoi primi cambi al 76’: entrano Fogliata e Valente (fuori Cisco e Di Molfetta), con quest’ultimo che sfiora il palo con un diagonale debole ma caustico.

La decide Cazzadori

Quando il pareggio sembra un destino ineluttabile, il Brescia la sblocca. Secondo minuto di recupero, Corini ha da poco sprecato una card per una leggera trattenuta in area su Vido, non punibile per l’arbitro. È proprio Vido ad avviare l’azione decisiva: campanile morbido sul quale smanaccia (male) Abati. Il pallone vagante viene intercettato da Cazzadori, che scarica in porta una conclusione carica di rabbia. È il gol che può far ripartire il Brescia.