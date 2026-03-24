Franzoni saluta una stagione straordinaria: è 21esimo in gigante

Giovanni Franzoni saluta l'anno dell'esplosione. Il ventunesimo posto nel gigante delle finali di Lillehammer è l'ultima recita stagionale in Coppa del Mondo del polivalente di Manerba del Garda.

In una disciplina «futuribile» il finanziere classe 2001 termina a 3''49 dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che si prende anche la coppa di specialità (grazie pure all'uscita di Marco Odermatt nella prima manche) precedendo lo svizzero Loic Meillard ed il norvegese Atle Lie McGrath.

Per Franzoni non arrivano i punti che avrebbero dato fiducia per le prossime annate, ma non cambia il senso di una stagione straordinaria da metà dicembre in poi. Cinque podi in Coppa del Mondo con la perla della vittoria a Kitzbühel, la regina delle discese, e l'argento colto a Bormio nella libera alle Olimpiadi di Milano Cortina fanno del quasi 25enne bresciano la luce che guiderà il futuro dello sci azzurro.

«Nella seconda manche ero più in azione – dice Franzoni da Hafjell ai microfoni Rai –, purtroppo ero un pelo sporco nella parte finale ma mi sono trovato maggiormente a mio agio. La stagione? Finalmente è finita e posso rilassarmi. È stato un viaggio assurdo che mai mi sarei aspettato. Penso di essere stato anche bravo a gestire il tutto, non era scontato. E fisicamente ho tenuto. Ho dato tutto quello che avevo, ora riposiamo per fare bene anche il prossimo anno».