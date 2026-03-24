Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Franzoni saluta una stagione straordinaria: è 21esimo in gigante

Fabio Tonesi
Lo sciatore di Manerba chiude a Lillehammer con cinque podi in Coppa del Mondo, compreso la vittoria a Kitzbühel, e l’argento olimpico
Giovanni Franzoni in pista - Foto Fisi © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni in pista - Foto Fisi © www.giornaledibrescia.it
AA

Giovanni Franzoni saluta l'anno dell'esplosione. Il ventunesimo posto nel gigante delle finali di Lillehammer è l'ultima recita stagionale in Coppa del Mondo del polivalente di Manerba del Garda.

In una disciplina «futuribile» il finanziere classe 2001 termina a 3''49 dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che si prende anche la coppa di specialità (grazie pure all'uscita di Marco Odermatt nella prima manche) precedendo lo svizzero Loic Meillard ed il norvegese Atle Lie McGrath.

Per Franzoni non arrivano i punti che avrebbero dato fiducia per le prossime annate, ma non cambia il senso di una stagione straordinaria da metà dicembre in poi. Cinque podi in Coppa del Mondo con la perla della vittoria a Kitzbühel, la regina delle discese, e l'argento colto a Bormio nella libera alle Olimpiadi di Milano Cortina fanno del quasi 25enne bresciano la luce che guiderà il futuro dello sci azzurro.

«Nella seconda manche ero più in azione – dice Franzoni da Hafjell ai microfoni Rai –, purtroppo ero un pelo sporco nella parte finale ma mi sono trovato maggiormente a mio agio. La stagione? Finalmente è finita e posso rilassarmi. È stato un viaggio assurdo che mai mi sarei aspettato. Penso di essere stato anche bravo a gestire il tutto, non era scontato. E fisicamente ho tenuto. Ho dato tutto quello che avevo, ora riposiamo per fare bene anche il prossimo anno».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Giovanni Franzonisci alpinoLillehammer
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario