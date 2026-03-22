Sci, Franzoni chiude quinto in superG alle finali di Lillehammer
Un punto che brucia. La pista di Kvitfjell non è ancora magnanima con Giovanni Franzoni: se da un lato il quinto posto in superG alle finali di Lillehammer inorgoglisce, dall'altro lascia rimpianto perché per un solo punto il manerbese non sale sul podio stagionale della specialità.
Nell'ultima gara veloce dell'anno nuovo successo per Dominik Paris, che fa doppietta dopo la vittoria in discesa di ieri. Franzoni arriva a 86 centesimi dal capitano azzurro confermandosi tra i migliori della specialità, a cinque decimi dal podio di Raphael Haaser. Proprio l'austriaco lo beffa nella classifica di specialità chiudendo a 241 punti contro i 240 del gardesano, comunque una volta vincente (a Wengen) e un'altra sul podio (in Val Gardena) in questa grande annata. Dietro a Marco Odermatt, secondo posto di disciplina a Vincent Kriechmayr, anche in gara alla piazza d'onore a 7 centesimi da Paris.
Altra grande prestazione della squadra italiana visto che nei 10 c'è anche Mattia Casse (nono, +1''42). Poi Guglielmo Bosca dodicesimo e Christof Innerhofer diciottesimo.
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