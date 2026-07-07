Perché la prova costume ci stressa ancora così tanto?

Luglio arriva sempre, accompagnato dallo stesso rituale: un costume nuovo (forse), lo specchio che sembra più severo del solito e una fastidiosa sensazione che ci fa sentire di «non essere pronti». Ma perché, nel 2026, la prova costume continua ancora a pesare così tanto sulla nostra autostima? E perché si parla ancora di prova costume?
Il fenomeno culturale della prova costume
La prova costume è un fenomeno culturale, e non un fenomeno personale. No, non nasce dal nostro corpo o da corpi reali, ma dallo sguardo sociale che si tende ad avere in generale sul corpo, anche sul corpo degli altri. Ovviamente l’estate è il momento di maggior esposizione fisica, cosa che fa di conseguenza pesare un possibile confronto.
I media, le pubblicità e soprattutto i social network hanno volontariamente e storicamente associato l’estate all’esibizione di «corpi perfetti», facendoci spesso percepire non adatti o come corpi «da mettere a dieta». Ma quello che di fondo c’è di sbagliato è il concetto che il nostro corpo sia «da esibire» e di conseguenza che il nostro valore personale sia collegato direttamente alla nostra forma fisica. Ho una buona estetica? Per la nostra società, che vive di confronti online, valgo sicuramente di più.
Perché l’estate amplifica il disagio psicologico
D’estate portiamo meno vestiti (fa caldo, è un dato di fatto). Siamo meno coperti. E ci sentiamo più vulnerabili. Frequentiamo spiagge, piscine o andiamo in vacanza, con quella continua sensazione di essere osservati. E sui social non si vedono altro che foto di persone o influencers in vacanza o in piscina, con fisici perfetti e «summer body» come paragone implicito.
Anche se non lo vogliamo, è un continuo confronto. Perché non dobbiamo essere «solo magri»: dobbiamo essere tonici, sani, abbronzati, felici, ma anche produttivi, e deve passare l’idea del nostro benessere a tutti. Che non è altro che pressione estetica travestita da «star bene».
Anche se il rapporto con il corpo sta cambiando grazie alla crescente attenzione verso la salute mentale e anche grazie alle nuove generazioni, molto più sensibili al tema, molte insicurezze restano profonde e quotidiane. Sì, il linguaggio del corpo inclusivo è sempre più diffuso, ma è molto diverso ragionare su una accettazione teoria piuttosto che una reale accettazione di noi stessi. E come possiamo accettarci se la società ci vuole sempre meglio?
Chi soffre la prova costume e come ridurre lo stress
Adolescenti, giovani donne, persone con disturbi del comportamento alimentare o semplicemente con bassa autostima, ma anche uomini sempre più coinvolti dalla pressione estetica del fitness: tutte categorie che rischiano di sentirsi soffocare, non dal caldo ma dalla prova costume.
E anche se questa pressione non colpisce tutti allo stesso modo, è come un piccolo seme che di anno in anno cerca di germogliare sempre più. Non basta, purtroppo, il consiglio di amarsi. Dobbiamo cambiare profondamente il modo in cui si parla del corpo, che sia nostro o di altri. Il corpo non è solo estetica: è una complessità biologica che ci permette di fare tutto.
A me, di scrivere questo articolo, ad esempio. Di respirare, dormire, camminare, masticare, pensare. A voi, di leggere questo articolo. Dobbiamo essere grati per tutto quello che il nostro corpo ci permette di fare ogni singolo giorno, ogni istante, e costruire un rapporto più funzionale che estetico con noi stessi. Quindi imparare a nutrirci per stare bene, non per arrivare all’estate.
Forse la vera domanda da porsi non è se siamo pronti per la prova costume, ma perché continuiamo a pensare di dover «superare un esame» per poter vivere serenamente l’estate. Per quello è sufficiente la maturità, dico bene?