Mangiare «pulito» è sempre sano? I rischi nascosti del clean eating

Social network, influencer, cultura della dieta: mangiare pulito sembra quasi un dovere morale, e vediamo continuamente online vite «perfette», «morning-routine» o «what I eat in a day» che vogliono mostrarci come mangiare sano e bene. Ma cosa significa davvero mangiare sano? Il clean eating dovrebbe essere uno stile alimentare basato sull’idea di consumare cibi il più possibile naturali, non raffinati e poco processati.
Cereali integrali, proteine semplici, frutta e verdura, e quasi nessun cibo industriale, dolce o raffinato. Ed è un modo di alimentarsi davvero attraente: si mangiano solo cibi «vicini al loro stato naturale», con l’idea di raggiungere benessere, salute ed equilibrio. O almeno, così dovrebbe essere. Perché spesso e volentieri alcune scelte, che ci sembrano così sane e perfette, possono trasformarsi in prigioni e limiti fin troppo rigidi.
Il mito del mangiare «pulito»
Abbiamo visto che mangiare pulito dovrebbe essere mangiare cibi freschi, poco processati, ridurre zuccheri e junk food ma anche dare attenzione alla qualità degli ingredienti che scegliamo. Questo può ovviamente migliorare la nostra consapevolezza alimentare, così come portarci a mangiare cibi di migliore qualità (sì, in linea di massima meno un cibo è lavorato e più mantiene vitamine, minerali e micronutrienti con effetti positivi sulla nostra salute).
Ma tutto questo è davvero utile fino ad un certo punto. Perché a tutto c’è un limite: dobbiamo anche pensare che mangiare in questo modo, anche se idealmente bello, è dispendioso, richiede tempo per le preparazioni e anche una spesa economica che non tutte le famiglie possono permettersi.
Ma soprattutto: spesso questo modo di nutrirci, che dovrebbe farci stare bene, sfocia in rigidità eccessiva, in regole ferree e nella vera e propria «paura di sgarrare», di mangiare qualcosa di diverso. E questa paura diventa senso di colpa quando le occasioni sociali ci portano «fuori strada». E no, tutto questo non è per nulla sano: può addirittura portarci al rischio di sviluppare comportamenti disfunzionali. Il controllo eccessivo può diventare in un attimo da strumento a gabbia.
I rischi nascosti del clean eating
E se mangiare pulito ci espone a «meno rischi» per la salute fisica e metabolica, non ci protegge invece da pericoli legati alla salute mentale. Se vogliamo mangiare troppo «bene», possiamo sviluppare ansia legata al cibo, pensieri ossessivi e iniziare ad evitare cene, eventi, viaggi, fino a raggiungere un vero e proprio isolamento sociale. E possiamo anche iniziare a dividere il cibo in buono o cattivo, etichettando alimenti che in realtà sono SOLO cibo.
Perdiamo la capacità di essere flessibili, limitiamo troppo le nostre scelte, cerchiamo di compensare un pasto fuori o diverso dal solito. E tutto questo è fomentato dalla cultura del pulito che troviamo sui social network: dobbiamo essere perfetti, se mangiamo male ci sentiamo giudicati perché non siamo «bravi» come l’influencer di turno, e sentiamo continuamente uno stato di pressione.
Se ci riescono loro, perché io no? Se gli altri mangiano perfetti, lo possiamo fare anche noi, giusto? E implicitamente moralizziamo. Tutto. Il cibo, le uscite con gli amici. E perdiamo momenti di vita per cercare di raggiungere una perfezione alimentare (che purtroppo o per fortuna, non esiste!).
Il vero equilibrio: la flessibilità
L’idea di un’alimentazione perfetta è spesso un’illusione: nasce dalla convinzione che esista un modo «giusto» e impeccabile di mangiare, senza errori né deviazioni. In realtà la salute non si costruisce mai sulla perfezione, ma sull’equilibrio. In questo senso la flessibilità diventa un indicatore fondamentale di benessere: significa riconoscere che nessun cibo è un «nemico» in assoluto e che ciò che conta davvero è il quadro complessivo, non il singolo pasto.
È qui che si gioca la differenza tra una disciplina sana e una rigidità dannosa: la prima lascia spazio all’adattamento, al contesto e alla vita reale; la seconda, invece, impone regole inflessibili che possono generare ansia e senso di colpa. Perché non è un biscotto o una pizza a farci essere meno sani, anzi.
Costruire un rapporto sano con il cibo richiede quindi di tornare all’ascolto del proprio corpo (imparare a sentire fame, sazietà, desideri) riducendo il giudizio morale su ciò che si mangia. Significa anche reintegrare il piacere come parte legittima dell’esperienza alimentare e accettare l’imperfezione come elemento inevitabile.
Più che inseguire una perfezione quotidiana, spesso irrealistica, è molto più utile adottare una prospettiva di lungo periodo, fatta di scelte sostenibili, equilibrio e serenità. È più facile essere «imperfetti» a lungo termine e l’alimentazione equilibrata è una scelta che ci deve accompagnare per tutta la vita.
Mangiare sano non è mangiare sempre «pulito»
Dopo aver riflettuto su cosa significa mangiare pulito, vale la pena tornare alla domanda iniziale: mangiare «pulito» è sempre sinonimo di salute? La risposta non è così semplice. Se da un lato scegliere alimenti di qualità può essere un gesto di cura verso sé stessi, dall’altro diventa problematico quando si trasforma in rigidità, controllo e perdita di serenità.
Il punto centrale, infatti, non è solo cosa mangi, ma come vivi il cibo ed il rapporto con il cibo: con libertà o con paura, con equilibrio o con ossessione. Una relazione davvero sana con l’alimentazione lascia spazio alla flessibilità, al piacere e anche all’imperfezione. Perché la salute, quella autentica, non è fatta solo di regole e nutrienti, ma include anche benessere mentale, spontaneità e la capacità di vivere il cibo con leggerezza.