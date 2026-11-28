I primi passettini, le prime parole, le piccole conquiste di ogni giorno. Per i genitori sono momenti attesi con emozione, ma spesso anche con qualche preoccupazione. Perché non cammina ancora? Quando inizierà a parlare? È normale che gli altri bambini siano già più avanti? Domande che accompagnano la crescita dei più piccoli, tra confronti, aspettative e il timore di non riconoscere eventuali difficoltà. Ma lo sviluppo non è una corsa contro il tempo e ogni bambino segue un percorso personale. A fare chiarezza è la pediatra bresciana Giulia Messina.
Dottoressa Messina, ogni bambino ha i propri tempi di crescita. Ma esistono traguardi che dovrebbero essere raggiunti entro determinate età?
Sì. Ogni bambino è unico e come tale avrà tempi diversi da ogni altro individuo. Questo non significa, però, che non ci siano delle tappe di riferimento che ci guidino nella valutazione della crescita. Esistono, infatti, traguardi dello sviluppo che ci orientano nel seguire la progressiva acquisizione delle competenze motorie, cognitive, comunicative e relazionali attese, che dovrebbero essere raggiunte con un avanzamento costante e armonico. Non sono scadenze rigide, ma finestre di normalità che ci aiutano a individuare precocemente le difficoltà che possono emergere. Ricordo, a tal proposito, che lo sviluppo del bambino riguarda le competenze che acquisisce, ma anche la capacità di interagire con l'ambiente e le altre persone.
Il primo rotolamento, la capacità di stare seduti, il gattonamento e i primi passi sono momenti attesi dalle famiglie. A che età si manifestano generalmente e quali segnali meritano attenzione?
Possiamo individuare alcune fasce temporali indicative. Il primo rotolamento generalmente compare tra i 4 e i 6 mesi, inizialmente da proni a supini e successivamente anche nel senso opposto. La posizione seduta viene raggiunta intorno ai 6 mesi, dapprima con un sostegno e poi, tra i 7 e i 9 mesi, in autonomia. Il gattonamento solitamente inizia tra gli 8 e i 10 mesi, ma solo una parte dei bambini gattona. Molti strisciano o utilizzano altre modalità, altri ancora si alzano e si muovono alla posizione eretta senza prima gattonare. I primi passi possono iniziare tra i 12 e i 15 mesi, con una variabilità fisiologica che può arrivare anche ai 18 mesi o oltre. È più importante, nella valutazione globale dello sviluppo psicomotorio, osservare la progressione complessiva delle competenze anziché concentrarsi sulle singole acquisizioni: vanno osservati la simmetria, la fluidità, il tono dei movimenti non solamente singoli, ma nel loro insieme. Fondamentale è anche mantenere una progressione nello sviluppo delle acquisizioni: una regressione o la perdita di una capacità precedentemente raggiunta è spesso una bandierina d'allarme a cui prestare attenzione.
Quando un bambino dovrebbe iniziare a parlare?
Anche per il linguaggio, come per ogni altro aspetto dello sviluppo, esistono tappe indicative. A partire dai primissimi mesi di vita, il bambino comunica attraverso un linguaggio non verbale, che si avvale del pianto, dello sguardo, del sorriso, delle vocalizzazioni. Intorno ai 6-9 mesi compare la «lallazione», valle a dire la ripetizione di sillabe. Al compimento dell'anno generalmente arrivano le prime parole con significato, mentre tra i 18 e i 24 mesi il lessico aumenta progressivamente arricchendosi di vocaboli nuovi, anche sulla base degli stimoli che il bambino riceve. La combinazione di almeno due parole inizia solitamente circa a 2 anni, con la pronuncia delle primissime frasi semplici. Non bisogna mai scordare che la comunicazione non coincide soltanto con il linguaggio verbale. Prima ancora di parlare, il bambino deve sviluppare la capacità di comunicare attraverso gesti, sguardi, indicazioni e condivisione dell'attenzione, comprensione.
Come si può aiutare un bambino a imparare a parlare?
Per favorire il linguaggio verbale è fondamentale parlare molto con il bambino, descrivere le situazioni e gli oggetti, incoraggiarlo a sua volta a parlare senza anticiparlo, nonché leggere insieme, cantare, giocare.
Quando un ritardo deve preoccupare?
Un primo segnale a cui prestare attenzione può essere l'assenza di comunicazione anche non verbale a circa 12 mesi (nessun saluto, nessun gesto per indicare, nessuna risposta se chiamato per nome...), così come l’assenza di qualsiasi parola a 18 mesi. Nel caso in cui si sospetti un ritardo del linguaggio, è sempre importante valutare anche l'udito e intervenire precocemente in caso di problematiche, poiché una valutazione e un intervento rapidi possono fare una grande differenza. Infine, attenzione ai falsi miti: crescere conoscendo e parlando più lingue è sempre una ricchezza.
Quanto contano il gioco, la lettura ad alta voce e il dialogo quotidiano nello sviluppo delle capacità del bambino?
Moltissimo. Nei primi anni di vita il sistema nervoso centrale è straordinariamente plastico e le esperienze quotidiane contribuiscono alla costruzione delle connessioni neuronali che ci accompagneranno per tutta la vita. Il gioco è il principale strumento attraverso cui il bambino conosce se stesso e il mondo, sviluppa la motricità e la coordinazione, impara a risolvere piccoli problemi, sperimenta le relazioni sociali e acquisisce nuove competenze. Anche la lettura ad alta voce ha un ruolo fondamentale: non è mai troppo presto per iniziare, già durante la gravidanza è consigliato leggere a voce alta, nei primi mesi possiamo sfogliare libri illustrati, indicare le immagini e raccontare quello che vediamo. La lettura favorisce lo sviluppo del linguaggio, dell'attenzione, della memoria e della relazione affettiva. In Italia, prende piede sempre più il programma «Nati per leggere», che favorisce la lettura fin da piccolissimi e sta dimostrando grandi benefici nella crescita e nello sviluppo dei bambini che vi partecipano. Infine, il dialogo quotidiano è essenziale. Chiacchierare durante le normali attività di tutti i giorni, raccontare le azioni che si compiono, cantare una canzone o rispondere ai vocalizzi del bambino sono occasioni preziose di apprendimento e di costruzione della sicurezza emotiva del bambino.
Tablet e smartphone entrano sempre prima nella vita dei bambini. Quali effetti può avere un'esposizione precoce agli schermi?
Questo è un tema quanto mai importante e attuale. Gli schermi sono ormai parte della nostra quotidianità, ma nei primi anni di vita è necessario prestare particolare attenzione alla loro esposizione. Il bambino piccolo impara soprattutto attraverso l’esperienza diretta e sensoriale: manipolando gli oggetti, muovendosi, esplorando l’ambiente e soprattutto interagendo con le persone. Uno schermo, anche quando propone contenuti apparentemente educativi, non può sostituire la ricchezza di queste esperienze. Un'esposizione eccessiva o precoce è stata associata a maggiori difficoltà nello sviluppo del linguaggio e delle competenze socio-relazionali, a una riduzione delle occasioni di gioco attivo, a possibili alterazioni del sonno, della concentrazione e della memoria, a diminuzione delle attività fisiche con conseguente rischio di sovrappeso e sedentarietà.
Quali consigli si sente di dare in tal senso?
Le principali Società scientifiche nazionali e internazionali raccomandano di evitare completamente l'esposizione agli schermi sotto i 2 anni, fatta eccezione per le videochiamate ai parenti e agli amici lontani, e di limitarla a un massimo di un'ora al giorno tra i 2 e i 5 anni, preferibilmente scegliendo contenuti di qualità da guardare insieme a un adulto. I pediatri di famiglia, tramite il programma «Custodi Digitali», sono formati per aiutare le famiglie nella scelta di contenuti adeguati e di alternative divertenti ed educative alla fruizione degli schermi. Il messaggio non deve essere quello di demonizzare la tecnologia, ma di utilizzarla con consapevolezza, sfruttandone gli indubbi vantaggi senza permettere che sottragga tempo al gioco, al movimento, al sonno e alle relazioni sociali.
Alcuni bambini sembrano raggiungere determinati traguardi prima dei coetanei, altri hanno bisogno di più tempo. Quanto è importante evitare confronti e pressioni?
È fondamentale. Ogni bambino, come detto, segue un proprio percorso, fatto di abilità e difficoltà diverse da quelle di ogni altro individuo. Confrontare continuamente i figli con i coetanei o con i parenti rischia di generare ansia nei genitori, con conseguenti aspettative eccessive e sbagliate nei bambini e mancata serenità di tutta la famiglia. Lo sviluppo non è una competizione: il compito degli adulti è quello di accompagnare i bambini nella scoperta del mondo e guidarli nell'acquisizione delle loro capacità, dando spazio alle unicità di ciascuno. Non dobbiamo cercare di accelerare i tempi, ma offrire al bambino le opportunità per sviluppare le proprie potenzialità, rispettando la sua individualità. Naturalmente, questo non deve diventare un motivo per sottovalutare eventuali segnali di difficoltà.
Quali sono gli errori più comuni che i genitori commettono, anche in buona fede, nel tentativo di stimolare lo sviluppo dei figli?
Tra gli errori più frequenti, nella pratica clinica quotidiana, c'è senza dubbio il tentativo di anticipare i tempi e raggiungere prima le tappe di sviluppo, a volte sovrastimolando i bambini. Non è giusto ed è controproduttivo richiedere a un bambino che faccia un'attività troppo difficile o troppo elaborata per a sua età, non servirà a insegnargli prima a raggiungere quelle competenze. Un altro errore è, viceversa, sostituirsi eccessivamente al bambino, anticipando ogni sua necessità e impedendogli di sperimentare, provare e anche sbagliare. Come già detto, un altro rischio sempre più presente nel quotidiano è di utilizzare troppo gli schermi, soprattutto per intrattenere o calmare i bambini, magari nei momenti di stanchezza o difficoltà. Infine, spesso si tende a concentrarsi eccessivamente sulle prestazioni, dimenticando il valore del gioco libero e della relazione: il bambino non ha bisogno di essere continuamente sottoposto a esercizi o stimolazioni strutturate, al contrario ha bisogno di tempo, spazio sicuro per esplorare, occasioni di gioco e adulti disponibili a condividere con lui le esperienze quotidiane, anche accettando di inserire la noia nella programmazione del giorno: i bambini nella noia sanno creare meraviglia.
Qual è il ruolo del pediatra di famiglia nel monitorare lo sviluppo dei bambini?
Noi pediatri di famiglia abbiamo un ruolo importante, perché abbiamo il privilegio di accompagnare il bambino e la famiglia durante tutto il percorso di crescita, dalla nascita all'adolescenza. I bilanci di salute, le visite periodiche e il dialogo con i genitori sono strumenti preziosi per monitorare non soltanto i parametri auxologici, ma anche lo sviluppo motorio, cognitivo, linguistico e relazionale. È importante ascoltare i dubbi e le preoccupazioni dei genitori e degli insegnanti, i quali trascorrono più tempo con il bambino e possono notare tempestivamente eventuali cambiamenti o difficoltà nella quotidianità. Noi pediatri osserviamo il bambino utilizzando strumenti di sorveglianza dello sviluppo e, quando necessario, possiamo indirizzarlo verso approfondimenti specialistici che lo aiutino a colmare eventuali lacune. La diagnosi precoce e gli interventi rapidi permettono di attivare percorsi di supporto quando il cervello del bambino è particolarmente plastico e ricettivo, ampliando in maniera sorprendente le possibilità di recupero. Il messaggio importante, nella valutazione della crescita e dello sviluppo psicomotorio, è che non servono genitori perfetti né bambini prodigio che brucino le tappe: serve che noi adulti siamo attenti, presenti, capaci di osservare, ascoltare, giocare. Per crescere non serve correre: serve seguire il proprio percorso al meglio, senza perdere di vista le difficoltà, tenendo per mano i bambini e aiutandoli ad arrivare lontano, ancora più lontano di noi, ovunque vogliano.