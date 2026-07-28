Iniezioni per dimagrire, adesso contro l’obesità c’è anche la pillola

Il dottor Greco: «Oggi le terapie costano 150-450 euro al mese. Sono efficaci, ma l’obesità è una malattia cronica e recidivante: va affrontata a lungo e su più fronti. In futuro la riduzione dei costi potrebbe consentire di estenderne l’uso e la copertura del Ssn ad alcuni pazienti»