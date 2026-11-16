Menopausa, la terapia ormonale non va demonizzata

La dottoressa Mariapaola Peroni, ginecologa di Fondazione Poliambulanza, ospite a Obiettivo Salute, spiega benefici e rischi della terapia ormonale sostitutiva e chiarisce la differenza tra ormoni bioidentici industriali e preparazioni galeniche