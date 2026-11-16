Menopausa, la terapia ormonale non va demonizzata

La menopausa non è una malattia, ma una fase fisiologica della vita, eppure, per molte donne, è ancora accompagnata da dubbi, timori e informazioni non sempre corrette. Tra gli argomenti che suscitano più preoccupazione c'è la terapia ormonale sostitutiva, spesso associata automaticamente al rischio di tumore al seno. Ma è davvero così? E che cosa si intende quando si parla di ormoni bioidentici? Sono stati questi alcuni dei temi affrontati ieri a Obiettivo Salute. Al centro del confronto, l'importanza di valutare la terapia ormonale come una possibilità concreta per le donne che presentano sintomi importanti, senza pregiudizi e soprattutto senza generalizzazioni.
Dottoressa Peroni, partiamo dalla terapia ormonale sostitutiva. Perché è ancora così temuta?
«La terapia ormonale sostitutiva è spesso demonizzata, talvolta anche dagli stessi operatori sanitari. In realtà, quando non ci sono controindicazioni, può rappresentare un trattamento molto efficace per i disturbi legati alla carenza di estrogeni. Questi ormoni hanno recettori in diversi organi e apparati: non agiscono soltanto sull'apparato genitale, ma partecipano anche alla regolazione della temperatura corporea, al benessere generale e a numerose funzioni dell'organismo. La terapia ha proprio l'obiettivo di reintegrare, in parte, gli ormoni che le ovaie non producono più».
La paura più diffusa riguarda il tumore al seno. La terapia ormonale lo provoca?
«Non possiamo dire che la terapia ormonale causi automaticamente un tumore al seno. Il rapporto è più complesso e deve essere valutato con attenzione, il rischio dipende da diversi elementi, tra cui il tipo di terapia, la sua durata e il rischio di partenza della donna. Le terapie combinate, che associano estrogeni e progestinici, possono comportare un aumento del rischio che cresce con la durata del trattamento, il profilo è diverso per le terapie con soli estrogeni, indicate in determinate situazioni, per esempio nelle donne che non hanno più l'utero. Per questo è fondamentale parlarne con il ginecologo, valutare la storia personale e familiare e programmare controlli periodici. Non bisogna né prescrivere ormoni a tutte né escluderli a priori per paura».
Quanto conta lo stile di vita nel rischio di sviluppare un tumore al seno?
«Conta molto, l'aumento di peso, soprattutto quando si accumula grasso a livello addominale, il consumo di alcol e la sedentarietà sono fattori che possono contribuire ad aumentare il rischio. In menopausa cambia anche la distribuzione del grasso corporeo: si tende più facilmente ad accumularlo sull'addome. Per questo alimentazione equilibrata, movimento e attenzione al peso sono strumenti importanti di prevenzione».
E avere una mamma o una nonna che hanno avuto un tumore al seno significa essere destinate ad ammalarsi?
«No, la familiarità è un elemento da considerare, ma non significa necessariamente avere una predisposizione genetica. In una famiglia possono esserci anche abitudini e stili di vita condivisi che contribuiscono al rischio. È importante quindi ricostruire la storia familiare e, quando necessario, approfondire con lo specialista. La familiarità non deve diventare motivo di allarme automatico, ma un'informazione utile per personalizzare la prevenzione».
Un'altra espressione che ricorre spesso è quella di ormoni bioidentici. Che cosa significa davvero?
«È un termine che genera molta confusione, si definiscono bioidentici gli ormoni che hanno una struttura molecolare uguale a quella degli ormoni prodotti dal nostro organismo. Ma bisogna distinguere tra prodotti industriali autorizzati e preparazioni galeniche, realizzate in farmacia su prescrizione. I primi esistono da anni: hanno dosaggi standardizzati, caratteristiche conosciute e dati relativi alla loro efficacia e sicurezza. Quando prescrivo un prodotto industriale so esattamente quale quantità di ormone sto somministrando e quali sono le sue caratteristiche».
Il termine «bioidentico» può essere fuorviante? Fa pensare a un ormone naturale e quindi, nell'immaginario comune, più sicuro?
«Sì, è un termine che può generare confusione. Bioidentico significa che la struttura molecolare dell'ormone è identica a quella dell'ormone prodotto naturalmente dal nostro organismo, ma non significa che sia un ormone naturale, né che sia automaticamente più sicuro o più efficace. Anche gli ormoni bioidentici utilizzati nei farmaci autorizzati sono prodotti attraverso processi di sintesi. Per questo è importante non farsi condizionare dalle parole, ma valutare le terapie sulla base delle evidenze scientifiche, della qualità dei preparati e delle esigenze della singola donna».
La terapia ormonale, dunque, non deve essere una scelta dettata dalla paura o dalle mode.
«Deve essere una scelta consapevole e personalizzata. Non esiste un'unica terapia adatta a tutte: cambiano gli ormoni utilizzati, i dosaggi e le modalità di somministrazione, che possono essere orali oppure transdermiche, per esempio attraverso cerotti o gel. La scelta dipende dai sintomi, dalla presenza dell'utero, dall'età, dai fattori di rischio e dalla storia clinica della donna. Il compito dello specialista è valutare il rapporto tra benefici e rischi e accompagnare la paziente nel tempo, rivalutando periodicamente il trattamento».