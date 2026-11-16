Menopausa, nuova fase della vita: cosa cambia nel corpo e come affrontarla

Vampate, sudorazioni notturne, insonnia, difficoltà di concentrazione, irritabilità e secchezza vaginale sono alcuni dei sintomi più conosciuti, ma le trasformazioni coinvolgono l'intero organismo. Non tutte le donne le vivono allo stesso modo e non esiste un percorso uguale per tutte. Conoscere quello che accade, superare i pregiudizi e sapere che esistono strumenti per affrontare questa fase è il primo passo. Anche l'alimentazione e l'attenzione agli stili di vita possono avere un ruolo.
Ne abbiamo parlato a Obiettivo Salute con la dottoressa Carolina Pellegrini, che ci accompagna alla scoperta dei cambiamenti che interessano il corpo femminile e delle possibilità per vivere la menopausa con maggiore consapevolezza.
Dottoressa Pellegrini, perché è importante parlare di menopausa?
Perché riguarda tutte le donne ed è una fase della vita che, fortunatamente, oggi si è allungata insieme all'aspettativa di vita. Questo significa che le problematiche legate alla menopausa possono accompagnare le donne per molti anni, spesso viene ancora interpretata come la fine di qualcosa di importante, mentre dovrebbe essere riconosciuta come una fase fisiologica, che può essere affrontata in maniera costruttiva grazie anche a ciò che la medicina mette oggi a disposizione. Dobbiamo superare tabù, reticenze e pregiudizi, che non aiutano le donne a vivere serenamente questo passaggio.
Che cosa cambia concretamente nel corpo di una donna?
Partirei da una definizione, la menopausa è un momento preciso, corrispondente all'ultima mestruazione della vita di una donna, ma rappresenta anche un percorso biologico molto più ampio, durante il quale l'intero organismo va incontro a modificazioni importanti, non soltanto fisiche, ma anche psicologiche ed emotive. Dobbiamo distinguere due momenti: la transizione verso la menopausa e la menopausa vera e propria. La prima è un periodo di durata variabile, mediamente dai due ai sei anni, che può arrivare anche a sette-otto anni. È una fase nella quale l'attività ovarica comincia progressivamente a ridursi e possono comparire le prime irregolarità mestruali.
Si parla spesso di perimenopausa. È la stessa cosa?
Non esattamente, la perimenopausa è un termine più ampio, che comprende la transizione verso la menopausa, il momento dell'ultima mestruazione e l'anno successivo. La transizione, invece, è il periodo che precede la menopausa conclamata. In questa fase i cicli possono diventare più ravvicinati oppure allungarsi, talvolta essere più abbondanti. Possono comparire tensione al seno, ritenzione idrica, gonfiore addominale, irritabilità e maggiore instabilità emotiva. Sintomi che spesso ricordano quelli della sindrome premestruale, ma che possono diventare più intensi e invalidanti.
E quando la menopausa è conclamata?
Si verifica la cessazione della funzione ovarica, con una riduzione importante della produzione di estrogeni, progesterone e androgeni. Si apre così quello che definiamo lo scenario della sindrome climaterica, con sintomi che possiamo distinguere in manifestazioni a breve, medio e lungo termine. Tra quelli più precoci troviamo le vampate di calore, le sudorazioni notturne e i disturbi del sonno. Dormire male può avere conseguenze anche durante il giorno, con difficoltà di concentrazione, memoria e rendimento nelle attività quotidiane. Molte donne descrivono questa sensazione come una sorta di nebbia mentale.
È vero che con il tempo possono comparire anche disturbi dell'apparato genito-urinario?
Sì, è vero, e sono legati alla riduzione degli estrogeni: secchezza vaginale, minore lubrificazione e dolore durante i rapporti sessuali. Altro tema importante da non sottovalutare poi è la salute cardiovascolare, le ossa e, più in generale, la salute neurologica.
Quindi non dobbiamo fermarci alle vampate e agli altri disturbi più evidenti?
Assolutamente no, il nostro compito dovrebbe essere quello di accogliere le donne e accompagnarle con una visione complessiva della loro salute. Mi piace fare un paragone con quello che fanno i pediatri attraverso i bilanci di salute: non dobbiamo limitarci a intervenire sul singolo sintomo, ma valutare la donna nel suo insieme, considerando anche la salute cardiovascolare, l'osso e tutti gli aspetti che possono essere influenzati dalla menopausa. L'obiettivo non è soltanto alleviare un disturbo, ma tutelare la salute e il benessere nel tempo.
Quali sono i consigli per chi soffre spesso di vampate e fatica a dormire. Sono sintomi destinati a scomparire?
Non esiste una risposta valida per tutte, ogni donna segue una propria traiettoria biologica. Alcune iniziano ad avere questi disturbi già prima della menopausa e li risolvono in tempi relativamente brevi, altre continuano a soffrirne per molti anni. Ci sono donne che lamentano vampate e disturbi del sonno anche intorno ai settant'anni, per questo è importante valutare ogni situazione individualmente e non dare per scontato che i sintomi scompaiano da soli.
Esistano dei rimedi naturali?
Tra le possibilità ci sono i fitoestrogeni, sostanze di origine vegetale che, per la loro struttura, possono legarsi ai recettori degli estrogeni. Tra quelli più conosciuti troviamo gli isoflavoni della soia e quelli del trifoglio rosso, sono sostanze presenti anche in diversi alimenti, in particolare nei cereali e nei legumi. Naturalmente, la scelta di eventuali integratori o prodotti naturali deve essere valutata in base alla situazione della singola donna. Questo è ancora più importante per chi ha avuto patologie oncologiche o sta seguendo particolari terapie: non tutti i prodotti sono adatti a tutte.
Torniamo allora all'alimentazione: anche quello che portiamo in tavola può contribuire al benessere durante la menopausa?
I fitoestrogeni rappresentano un esempio interessante del legame tra alimentazione e cambiamenti ormonali. Sono presenti in diversi alimenti vegetali, tra cui soia, legumi e cereali. È importante conoscere queste possibilità, senza però pensare che un singolo alimento o un prodotto naturale possa risolvere tutti i disturbi della menopausa. Voglio però lasciare un messaggio importante, l'approccio deve essere sempre personalizzato e inserito in una valutazione complessiva della salute della donna.