Dietro la maschera, la paura di non piacere: cos’è il masking

Per sentirsi accettati si mette da parte ciò che si è davvero: ne abbiamo parlato con gli psicologi della Asst Franciacorta, alle prese con un progetto che ha coinvolto ragazzi tra i 15 e i 25 anni. L’ascolto è il primo passo