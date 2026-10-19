Liceo Carli, quattro anni per guardare avanti

Ci sono scuole che cambiano programmi e scuole che cambiano anche pelle. Al Liceo Guido Carli di Brescia, negli ultimi anni, sono successe entrambe le cose. Gli spazi si sono allargati, le aule sono state rinnovate, i laboratori potenziati, la mensa ripensata, gli arredi aggiornati. Non è soltanto una questione di metri quadrati in più. Dietro c’è un’idea precisa: se cambia il modo di imparare, deve cambiare anche il luogo in cui si impara.
Il Carli, scuola paritaria fondata nel 2011 da Confindustria Brescia e gestita dalla Fondazione A.I.B., ha costruito negli anni una propria identità riconoscibile. Al centro resta il liceo, con tutto ciò che significa in termini di preparazione culturale, metodo di studio e apertura verso l’università. Attorno, però, è cresciuto un modello che prova a tenere insieme tradizione e nuovi strumenti, studio individuale e lavoro di gruppo, lezioni e laboratori, territorio e dimensione internazionale.
L’elemento che più lo distingue è il percorso scientifico quadriennale. Quattro anni, invece dei cinque tradizionali, senza però ridurre il valore del percorso. La differenza sta nell’organizzazione della didattica e nel ritmo con cui vengono distribuiti contenuti, laboratori e attività. Il quadriennale nasce anche per avvicinare il percorso scolastico italiano a quello di molti altri Paesi e permette agli studenti di arrivare all’università un anno prima. Non si tratta, insomma, di correre: si tratta di usare il tempo in modo diverso.
Accanto al quadriennale scientifico, il Carli propone anche percorsi quinquennali, dal liceo scientifico con opzione scienze applicate al liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale. È un’offerta che mantiene una forte attenzione alle materie scientifiche, linguistiche ed economiche, ma lascia spazio anche alla filosofia, all’arte e alle discipline umanistiche. Una scelta coerente con l’idea di una scuola che non vuole dividere troppo presto i saperi in compartimenti separati.
Un altro tratto forte è l’internazionalizzazione. Alcune discipline vengono insegnate in lingua inglese, è previsto lo studio di una seconda lingua straniera e sono possibili certificazioni linguistiche, periodi di studio all’estero e percorsi internazionali. Il punto, però, non è aggiungere qualche ora di lingua al normale orario scolastico. È abituare gli studenti a muoversi in un contesto più ampio, dove confrontarsi con persone, metodi e modi di pensare diversi diventa parte stessa della formazione.
La stessa logica si ritrova nelle attività che vanno oltre l’orario delle lezioni. Al Carli il pomeriggio non coincide necessariamente con la fine della scuola. Ci sono momenti dedicati allo studio, alla ripresa dei contenuti e al recupero, utili per affrontare difficoltà o consolidare quanto appreso in classe. Ma ci sono anche attività molto diverse tra loro, pensate per far emergere interessi e capacità che non sempre trovano spazio nelle materie tradizionali.
Si passa così dalla robotica alla realizzazione di video, fino ai percorsi dedicati all’arte contemporanea, percorsi studiati non per riempire il tempo, ma per allargare il campo.
Anche gli spazi raccontano questa impostazione. Le aule sono state rinnovate e dotate di nuovi arredi; ai laboratori scientifici si affiancano quelli dedicati alla programmazione informatica e alla robotica. Ci sono ambienti per lo studio individuale e di gruppo, la biblioteca, un auditorium, la palestra, gli spazi esterni e una mensa rinnovata. Luoghi diversi per attività diverse, perché una lezione frontale, un esperimento, un progetto condiviso o un pomeriggio di studio hanno necessariamente bisogno di ambienti differenti.
Il legame con la Fondazione A.I.B. e Confindustria Brescia permette di mantenere un contatto diretto con il territorio economico e produttivo, con esperienze di orientamento e percorsi nelle aziende. L’obiettivo è quello di dare agli studenti strumenti per scegliere che cosa fare dopo, senza decidere al posto loro.
In fondo, è proprio questo il filo che tiene insieme le diverse anime del Liceo Guido Carli. Il quadriennale, le lingue, i laboratori, i nuovi spazi, le attività pomeridiane e il rapporto con il territorio non sono elementi separati da mettere in fila in una brochure. Sono parti di una stessa idea di scuola: seria nello studio, ma meno rigida nei confini; attenta ai programmi, ma anche a ciò che accade fuori; capace di accompagnare gli studenti senza chiuderli dentro un percorso già scritto.
E forse il cambiamento degli spazi racconta meglio di tutto questa evoluzione. Una scuola cresce davvero quando aumentano le possibilità offerte a chi la frequenta. Non soltanto più aule o più laboratori, dunque, ma più occasioni per capire dove andare e, prima ancora, che cosa vale la pena approfondire.
Per maggiori informazioni: www.liceoguidocarli.eu