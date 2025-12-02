Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Mangiare sano costa di più?

Federica Federici Signori, biologa nutrizionista
Sfatiamo il mito che l’alimentazione equilibrata sia un lusso: ecco alcuni esempi pratici e strategie per mangiare bene anche con un budget ridotto
La prima regola è organizzare i pasti per ridurre gli sprechi
La prima regola è organizzare i pasti per ridurre gli sprechi
AA

Siamo portati a pensare che mangiare sano sia costoso, che prenderci cura di noi attraverso l’alimentazione sia un lusso che non possiamo o non riusciamo a permetterci. Ma mangiare sano costa davvero sempre di più?

Mangiare sano ma a basso costo

Mangiare sano non costa necessariamente di più, ma richiede pianificazione e scelte consapevoli. Per poter mangiare in modo equilibrato (e bene) con un budget limitato, o semplicemente per evitare sprechi di cibo e denaro, è possibile concentrarsi su alimenti «base» economici ma nutrienti, e soprattutto organizzare i pasti per ridurre gli sprechi e comprare in modo strategico.

Concentrarsi su alimenti «base» economici ma nutrienti
Concentrarsi su alimenti «base» economici ma nutrienti

La prima regola per mangiare sano è infatti quella di concentrarsi sulla pianificazione dei pasti familiari. In base agli impegni che abbiamo, le uscite, gli eventi sociali, è bene decidere il proprio menù settimanale. In primis bisogna controllare cosa abbiamo già in dispensa o in frigo e distribuire quegli alimenti in alcuni pasti, per poi completare la settimana con quello che ci manca e stilare una lista della spesa «ad hoc», perfetta per comprare al supermercato solo quello che davvero ci serve.

In Italia lo spreco alimentare medio per famiglia è veramente altissimo: sono circa 19 kg di cibo e 290 euro buttati ogni anno. La causa di questo spreco? Spesso la si trova in prodotti freschi a breve scadenza acquistati in eccesso, offerte speciali non consumate in tempo e alimenti dimenticati in frigo. Sfruttare al massimo quello che compriamo è un gesto economico e anche ecologico.

La spesa ideale

Per quanto riguarda la scelta degli alimenti, bisognerebbe orientarsi su cibi economici e nutrienti. Quali sono? Soprattutto uova, legumi secchi (come lenticchie, ceci e fagioli) o anche in scatola, e pollo o tacchino, proteine più «economiche» di carni rosse di qualità e anche del pesce (che possiamo inserire almeno una volta la settimana scegliendo filetti surgelati, e facendo attenzione che provengano da pescato e non da allevamento, oppure scegliere pesce «di stagione», più conveniente).

Ma anche carboidrati e cereali, come riso integrale, pasta e avena, economici e sazianti, e frutta e verdura di stagione, più economica di quella importata da lontano e sicuramente anche più saporita. Inoltre, anche frutta e verdura surgelata, facendo attenzione all’eventuale aggiunta di sale e/o olio, può essere una valida opzione per chi è di fretta: resta comunque nutriente e si conserva a lungo. Anche le alternative vegetali, come il tofu, possono essere utili per variare e spendere meno in proteine animali.

Meno sprechi, più creatività

Utilizzare gli avanzi in modo creativo
Utilizzare gli avanzi in modo creativo

Un altro modo per mangiare sano e risparmiare è anche quello di evitare gli sprechi: utilizzare gli avanzi in modo creativo, trasformando ad esempio le verdure avanzate in zuppe o frittate, e scegliendo la preparazione casalinga. I pasti preparati in casa sono sicuramente più economici rispetto alle alternative proposte dai ristoranti; quindi, se possibile è meglio ridurre i pranzi di lavoro e optare per «schiscette» equilibrate (ne abbiamo parlato anche in un altro articolo dedicato).

E poi, mangiare più vegetale. Se si aumenta il consumo di legumi anche fino a 4 volte alla settimana, spenderemo sicuramente meno: sono un’alternativa economica e nutriente a proteine più costose. Acquistandoli secchi, e reidratandoli poi a casa, il risparmio sarà ancora maggiore. Sono un alimento versatile per creare piatti sazianti a basso costo: pasta e fagioli, zuppe di cereali e legumi, minestroni di verdure con lenticchie e patate, e tanto altro.

Investire nella nostra alimentazione è anche investire sulla nostra salute, risparmiando sul domani, in medicinali e cure.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
educazione alimentarenutrizionespesa
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario