In occasione di certe ricorrenze come quella del 20 novembre «Giornata mondiale dei diritti del bambino e dell’adolescente» si parla giustamente di diritti. Ma bisognerebbe parlare anche di doveri. Pur non essendo espliciti nella Convenzione ONU ratificata dall’Italia nel 1991, in cui all’art. 3 si parla di «Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo» e all’art. 4 «Diritto all’ascolto/partecipazione» si allude al contempo ai doveri educativi derivanti da pratiche non-violente e garantire condizioni di benessere attraverso l’ascolto e la condivisione. È centrale pertanto educare con responsabilità e rispetto del minore, senza azioni punitive e senza la forza fisica o quella verbale delle offese e delle umiliazioni.
Ciò che educa sono soprattutto le regole e i limiti, ovvero i confini entro cui stare. Sono i «no» ben definiti e non quei «ni» incerti che dicono e non dicono. Sono i margini alle azioni ben argomentati e chiari, oppure le posizioni flessibili dell’adulto purché resistenti, capaci di consentire il confronto e lo scambio con il bambino. A questo proposito possono andar bene anche i «Si …ma» che accolgono e aprono al dialogo e alla negoziazione, che non negano il desiderio ma lo accettano e lo rendono possibile a patto che le situazioni reali lo consentano. Educare vuol dire preparare lo sviluppo al principio di realtà verso cui va chi cresce. Questa è la funzione genitoriale che consente il dialogo e la comprensione del proprio figlio. Si tratta un’educativa diversa da quella delle «mazze e panelle» come si diceva un tempo in cui andava di moda il «bastone e la carota».
La ricerca psicologica, invece, sostiene da tempo che i bambini si comportano meglio quando i genitori sono calorosi e solidali, quando cercano di capire le esperienze di vita dei figli e sanno spiegare le regole da far rispettare, senza imporle. Le altre modalità educative, anche quelle meno violente come il «Time out» del tipo «Fila in camera tua!» non sembrano affatto utili ma denunciano l’incapacità del genitore a so-stare nel conflitto e tener duro nell’azione di confronto. Non c’è dubbio che educare oggi sia più complesso, in quanto richiede equilibrio e coerenza. Più facile è concedere oppure vietare. Più semplice ancora essere permissivi e far passare l’idea che tutto sia possibile, per lo meno fino al Time out, che somiglia al «confino» di triste memoria, restrittivo delle libertà individuali.
Non a caso qualche tempo fa il Consiglio d’Europa ha definito quel «Fila in camera tua» non priva di una quota di violenza e da rivedere, perché tra i diritti da garantire ai minori ci sono quelli inclusivi in cui prevalgono le spiegazioni dei comportamenti scorretti e dove l’uso delle regole, soprattutto quelle concordate con i figli più grandi, servono per non far arrivare l’adulto al punto di non saper cosa fare e usare le punizioni come soluzione.