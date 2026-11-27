I diritti dei minori e i doveri degli adulti

Educare i figli significa riconoscerne i diritti, ma anche insegnare il rispetto delle regole e dei limiti. Tra ascolto, dialogo e «no» motivati, il ruolo dei genitori è accompagnare la crescita con fermezza e coerenza, evitando punizioni, umiliazioni e atteggiamenti troppo permissivi